Συγκλονίζει η καταγγελία στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» μιας 27χρονης για την χρόνια κακοποίησή της από τον σύντροφό της, τον οποίο γνώρισε, όταν ακόμη πήγαιναν σχολείο, ενώ σοκ προκαλεί, ότι παρ΄ατο γεγονός ότι η κοπέλα βρήκε το θάρρος να τον μηνύσει, η έγκλησή της εναντίον του αρχειοθετήθηκε από τις Αρχές, οι οποίες μάλιστα παρέλειψαν να την ενημερώσουν.

Όπως λέει η 27χρονη σήμερα, γνώρισε τον σύντροφο και κακοποιητή της, όταν πήγαινε ακόμη σχολείο. Αυτός ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερός της και στην αρχή όλα έμοιαζαν φυσιολογικά. Συγκατοίκησαν και λίγο καιρό αργότερα η νεαρή κοπέλα άρχισε να ζει τον απόλυτο εφιάλτη στα χέρια του χειριστικού συντρόφου της. «Εκεί που μπορεί να κοιμόμουν, με χτύπαγε. Μπορεί να περπάταγα στον δρόμο και να ένιωθα μία μπουνιά από πίσω. Εκεί που κοιμόμουν, με πέταγε έξω απ’ το σπίτι με τις πιτζάμες, εκεί που καθόμουν στον καναπέ, με έκλεινε στο δωμάτιο και να με χτύπαγε. Μετά με δοκίμαζε, μέχρι πόσο μπορεί να φθάσει κάποιος να λιποθυμήσει και να φτάσει στα όρια του θανάτου και να ξαναξυπνήσει και να το κάνει ξανά και ξανά. Με κλείδωνε μέσα στο δωμάτιο, με χτύπαγε, έβλεπε ταινίες, κοιμόταν κανονικά, έβγαινε έξω, μετά ξαναγύρναγε».

Η νεαρή κοπέλα προσπάθησε να ξεφύγει από τον κακοποιητή της, όμως εκείνος την καταδυνάστευε παντού. «Έχει κακοποιηθεί πολλές φορές από τον ίδιο. Υπάρχει κατηγορία για βιασμό, για ξυλοδαρμό. Κατάφερε και μίλησε σε εμάς 2 χρόνια μετά, που ακόμα ήθελε να ξεφύγει από αυτόν, αλλά δεν τα είχε καταφέρει ακόμα. Το 2021 ξεκίνησε τη διαδικασία τη δικαστική, κατήγγειλε το γεγονός. Η αγωγή κατατέθηκε το 2022», λέει ο αδελφός της κοπέλας.

«Βασάνιζε ζώα μέχρι θανάτου»

Θύμα του 28χρονου δεν ήταν μόνο η σύντροφός του. Η βαναυσότητά του έφθανε μέχρι και στον άγριο βασανισμό αδέσποτων ζώων μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. «Έχει σκοτώσει και τον δικό μου τον σκύλο. Τα πέταγε απ’ το μπαλκόνι, τους έριχνε καυτό νερό στη μούρη, τους έσπαγε τα πόδια, τους έβαζε καπάκια στον λαιμό, τα κρέμαγε από το λουρί τους από την ντουλάπα. Τα έκλεινε ανάμεσα στο παντζούρι και στο παράθυρο» λέει η καταγγέλλουσα.

Η ζωή της 27χρονης μετατράπηκε σε εφιάλτη. «Η αδερφή μου από τότε δεν έχει βγει απ’ το σπίτι της. Μετακινείται από το σπίτι της στο σπίτι των γονιών μου με ενημέρωση, το πού βρίσκεται, ότι έρχεται και όλα αυτά. Οι γονείς μου είναι αρκετά μαζεμένοι, συνεχίζουν τη ζωή τους, δεν έχουν αυτοκίνητο πλέον. Παλεύουμε από εκείνη την στιγμή μέχρι και τώρα, να μην επιβεβαιωθεί ένα σενάριο, το οποίο έχει επιβεβαιωθεί πολλάκις», λέει ο αδερφός της 27χρονης.

«Έκαψε το αυτοκίνητο των γονιών μου»

Όμως ο 28χρονος πρώην σύντροφος της νεαρής γυναίκας δεν έμεινε εκεί. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες της ίδιας και του αδελφού της, πριν δύο μήνες περιέλουσε με βενζίνη και έκαψε το αυτοκίνητο των γονιών τους. «Οι γονείς μου ξυπνήσανε με φωνές γειτόνων και συγγενών, με το αυτοκίνητό τους να έχει πυρποληθεί. Από τα βίντεο που υπάρχουν, φάνηκε μία φιγούρα, η οποία έριξε βενζίνη στο καπό του αυτοκινήτου. Η αδερφή μου αναγνώρισε τον δράστη και είναι ο αντίδικος, απλά επειδή έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου».

«Εγώ τον αναγνώρισα από κάποια βιντεοληπτικά υλικά, στις κάμερες της περιοχής να καίει το αυτοκίνητο, τον αναγνώρισα από τη σωματοδομή και την γλώσσα του σώματος και την κινησιολογία, όχι απ’ το πρόσωπο, ήταν καλυμμένο», λέει η 27χρονη.

Η μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του 28χρονου αρχειοθετήθηκε, χωρίς καμία ενημέρωση προς την κακοποιημένη κοπέλα που παρέμεινε, όπως λέει, εκτεθειμένη και απροστάτευτη.