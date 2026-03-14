Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν στον σταθμό Μετρό «Αγία Μαρίνα» έναν 18χρονο Έλληνα και έναν 27χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν σε επιβάτες και να άρπαξαν αλυσίδα, ενώ η καταδίωξη που ακολούθησε οδήγησε ακόμη και στη διακοπή της κυκλοφορίας του Μετρό.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 11ης Μαρτίου μέσα σε συρμό του Μετρό, όταν οι δύο κατηγορούμενοι επιτέθηκαν σε επιβάτη με σκοπό να του αφαιρέσουν την αλυσίδα από τον λαιμό. Ο άνδρας αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα οι δράστες να κινηθούν στη συνέχεια προς το επίπεδο επικύρωσης εισιτηρίων.

Εκεί, σύμφωνα με τις αρχές, απείλησαν με χρήση όπλου έναν ακόμη άνδρα και κατάφεραν να του αποσπάσουν αλυσίδα. Αμέσως μετά, ο 27χρονος αποχώρησε από τον σταθμό, ενώ ο 18χρονος εισήλθε στο τούνελ του Μετρό. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και την ακινητοποίηση του συρμού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σημαντική αναστάτωση και καθυστέρηση στα δρομολόγια.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο κατηγορούμενους, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγία Βαρβάρα, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση. Παράλληλα, από την έρευνα εξιχνιάστηκε και μία ακόμη ληστεία που είχε σημειωθεί τον Ιούλιο του 2025, κατά την οποία ο 18χρονος είχε τραυματίσει άνδρα για να του αφαιρέσει αλυσίδα λαιμού.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.