Ένας τραυματισμένος κύκνος εντοπίστηκε στη λιμνοθάλασσα του Αμβρακικού, προκαλώντας ανησυχία και συγκίνηση στους κατοίκους της περιοχής.

Το πουλί, εμφανώς εξαντλημένο και φοβισμένο, προσπαθούσε να κινηθεί στα ρηχά νερά. Εργαζόμενοι του Δήμου Άρτας έσπευσαν στο σημείο και, με ιδιαίτερη προσοχή, κατάφεραν να το προσεγγίσουν και να το περισυλλέξουν. Παρά τον φόβο του, ο κύκνος επέτρεψε στους διασώστες να το βοηθήσουν.

Η διάσωση ανέδειξε τη συγκλονιστική αντίθεση ανάμεσα στην ανθρώπινη κακοποίηση και την ανθρώπινη φροντίδα. Οι εργαζόμενοι του Δήμου Άρτας ενήργησαν με ψυχραιμία και ευαισθησία, προσφέροντας άμεση βοήθεια στο τραυματισμένο ζώο που είχε δεχθεί πυροβολισμό.

Ο κύκνος περισυνελέγη και θα μεταφερθεί σε ειδικό χώρο περίθαλψης της ΑΝΙΜΑ, όπου θα λάβει την απαραίτητη φροντίδα για να αναρρώσει. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι, εφόσον ανταποκριθεί θετικά στη θεραπεία, θα μπορέσει να επιστρέψει σύντομα στο φυσικό του περιβάλλον.