Αποκλειστικά στο MEGA Σαββατοκύριακο μίλησε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας.

Αναφερόμενος στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο κος Κώτσηρας αναφέρθηκε στα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας, ενώ εξήγησε γιατί δεν εξετάζεται η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ή του ΦΠΑ.

«Η κυβέρνηση, πάντα με προσοχή και αντιλαμβανόμενη την απροσδιόριστη χρονική έκταση του φαινομένου, λαμβάνει μέτρα. Το πλαφόν είναι το πρώτο μέτρο το οποίο λαμβάνουμε. Είμαστε από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που λαμβάνει αυτό το μέτρο και ο κύριος στόχος του, αυτή τη στιγμή, είναι να περιορίσει και να αποτρέψει τα φαινόμενα κερδοσκοπίας».

«Αυτή τη στιγμή είμαστε μία από τις πρώτες χώρες που έλαβε αυτό το μέτρο, να προστατεύσει τους πολίτες και μάλιστα τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι πολύ αυστηρά. Ήδη γίνονται πολλοί έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή που έχει προκύψει και οι έλεγχοι είναι τακτικοί, τα πρόστιμα είναι σημαντικά, προκειμένου να προστατεύσουμε τους καταναλωτές».

«Τα έσοδα που έχει ο προϋπολογισμός από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι σημαντικά και πρέπει να έχουμε πάντα υπόψιν μας τον δείκτη δαπανών που προβλέπεται. Η χώρα έχει συγκεκριμένους κανόνες που την προστατεύουν στα κακά σενάρια, αλλά δεν μπορεί να δαπανήσει παραπάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε χρόνο».

«Εάν αυτή τη στιγμή προβούμε σε μία τόσο μεγάλη, δραστική φορολογικής φύσεως παρέμβαση, αντιλαμβάνεστε ότι το ποσό που θα χαθεί θα πρέπει να το βρούμε από άλλες πηγές και να υπάρξουν άλλα αντίμετρα».

«Μιλάμε για μία έκτακτη κρίση, μία έκτακτη κατάσταση που δεν την έχουμε ακόμα δει στην πλήρη της έκφανση. Μακάρι να τελειώσει το συντομότερο δυνατό προκειμένου να υπάρξει η μίνιμουμ δυνατή επιβάρυνση στην ελληνική οικονομία. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη στιγμή όπου λαμβάνουμε μέτρα να προστατεύσουμε τους καταναλωτές από την αισχροκέρδεια».

Όσο για την ακρίβεια, το σημαντικότερο πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους πολίτες, ανέφερε πως αντιμετωπίζεται και με την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών μέσω φορολογικών μεταρρυθμίσεων και αυξήσεων του κατώτατου μισθού, καθώς και τη μείωση της ανεργίας.

Ως προς τον ΕΝΦΙΑ ανέφερε ότι τα εκκαθαριστικά θα αναρτηθούν αύριο, Κυριακή (15/03), με μειώσεις για κατοίκους περιφερειακών οικισμών.

Τέλος, όσον αφορά τον εξωδικαστικό μηχανισμό ανέφερε:

«Το θέμα της διαχείρισης των χρεών είναι ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο πράγματι το εξετάζουμε, μας προβληματίζει, πρέπει να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Έχει γίνει μία μεγάλη προσπάθεια με τον εξωδικαστικό μηχανισμό».

«Υπενθυμίζω ο εξωδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος ειδικά μετά τη διεύρυνση των δικαιούχων που ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2025, περιλαμβάνει σε περιπτώσεις διαχείρισης χρεών μέχρι και 240 δόσεις. Οπότε είναι πολλοί αυτοί που δικαιούνται και φαίνεται στα αποτελέσματα ότι μέχρι τώρα έχουν υπαχθεί πολύ περισσότεροι συμπολίτες μας».