Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιοσύνης (CJEU) αποφάσισε ότι μια Βουλγάρα τρανς γυναίκα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διορθώσει το φύλο στην πράξη γέννησής της, μετά τη μετακίνησή της στην Ιταλία και την έναρξη της κοινωνικής και ιατρικής της μετάβασης.

Η απόφαση ενισχύει τα δικαιώματα των τρανς πολιτών της ΕΕ που μετακομίζουν σε άλλη χώρα μέλος, επισημαίνοντας ότι τα κράτη δεν μπορούν να αρνηθούν την αναγνώριση αλλαγής φύλου, όταν αυτό εμποδίζει το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης και διαμονής εντός της Ένωσης.

Το δικαστήριο τόνισε ότι τα έγγραφα ταυτότητας και τα διαβατήρια είναι απαραίτητα για την άσκηση του βασικού δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης και ότι η διαφορά μεταξύ ταυτότητας φύλου και επίσημων εγγράφων δημιουργεί σοβαρά πρακτικά εμπόδια.

Η υπόθεση αφορά Βούλγαρο πολίτη, καταχωρημένο ως άνδρας κατά τη γέννησή του, ο οποίος πλέον ζει στην Ιταλία, ακολουθεί ορμονική θεραπεία και παρουσιάζεται ως γυναίκα. Οι βουλγαρικές αρχές είχαν απορρίψει το αίτημά της, επικαλούμενες αυστηρή βιολογική ερμηνεία του φύλου.

Η απόφαση του CJEU δεν λύνει τη διαφορά σε εθνικό επίπεδο, αλλά τουλάχιστον παρέχει νομική ερμηνεία που πρέπει να εφαρμόσει το βουλγαρικό δικαστήριο στην τελική του κρίση.

Σύμβουλοι και οργανώσεις υπέρ των δικαιωμάτων των τρανς χαρακτήρισαν την απόφαση ως σημαντικό βήμα για τη νομική αναγνώριση των τρανς ατόμων στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι οι εθνικοί νόμοι δεν μπορούν να τους εμποδίσουν.