Επιδότηση αντικατάστασης αυτοκινήτου με νέο, ηλεκτρικό όχημα προβλέπει το νέο πρόγραμμα του κράτους, στο πλαίσιο του Κλιματικού και Κοινωνικού Σχεδίου (ΚΚΣ) που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες δράσεις ανανέωσης στόλου οχημάτων των τελευταίων δεκαετιών, με στόχο τη μείωση των ρύπων και την ενίσχυση της πράσινης κινητικότητας.

Σύμφωνα με το σχέδιο, παρέχονται σημαντικά οικονομικά κίνητρα σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις προκειμένου να αντικαταστήσουν τα παλαιά, ρυπογόνα οχήματά τους με νέα, χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών ρύπων.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκονται όσοι χαρακτηρίζονται «μεταφορικά ευάλωτοι». Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται:

Οικογένειες με παιδιά

Κάτοικοι απομακρυσμένων, νησιωτικών ή ορεινών περιοχών

Άτομα με αναπηρία ή ηλικιωμένοι

Φοιτητές με χαμηλό εισόδημα

Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με ανάγκες μεταφοράς

Το βασικό εισοδηματικό όριο ξεκινά από τις 25.000 ευρώ ετησίως, ενώ μπορεί να φτάσει έως και 30.000 ευρώ με βάση τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του νοικοκυριού.

Πόση είναι η επιδότηση και πώς λειτουργεί

Το κόστος αγοράς ενός νέου, «καθαρού» οχήματος εκτιμάται γύρω στις 30.000 ευρώ. Ωστόσο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Κρατική επιδότηση για την αγορά του νέου οχήματος

για την αγορά του νέου οχήματος Δάνειο δεκαετούς διάρκειας με κρατική εγγύηση

με κρατική εγγύηση Επιπλέον ενισχύσεις για ευάλωτες ομάδες, ώστε να καλύψουν κόστη φόρτισης ή υποδομών

Πραγματικά παραδείγματα

Τρίτεκνη οικογένεια σε νησί με εισόδημα 28.000 ευρώ μπορεί να λάβει επιδότηση για την αγορά νέου ηλεκτρικού SUV.

με εισόδημα 28.000 ευρώ μπορεί να λάβει επιδότηση για την αγορά νέου ηλεκτρικού SUV. Επαγγελματίας ελαιοχρωματιστής με παλιό φορτηγάκι δικαιούται στήριξη για νέο ηλεκτρικό van και εγκατάσταση φορτιστή.

με παλιό φορτηγάκι δικαιούται στήριξη για νέο ηλεκτρικό van και εγκατάσταση φορτιστή. Συνταξιούχος σε χωριό με εισόδημα 17.000 ευρώ έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει το 21 ετών αυτοκίνητό του με νέο, μικρό ηλεκτρικό μοντέλο.

με εισόδημα 17.000 ευρώ έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει το 21 ετών αυτοκίνητό του με νέο, μικρό ηλεκτρικό μοντέλο. Φοιτήτρια στην Αθήνα μπορεί να επιδοτηθεί για ηλεκτρικό σκούτερ ή ποδήλατο, εφόσον πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια.

Η δράση του ΚΚΣ αναμένεται να δώσει ώθηση στην ηλεκτροκίνηση και να συμβάλει ουσιαστικά στη μετάβαση της χώρας σε ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μοντέλο μετακίνησης.