Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό σχεδιάζει, ενδεχομένως σε συνεργασία με έναν διεθνή συνασπισμό, να αναλάβει την προστασία των πλοίων που διέρχονται από το Στενά του Ορμούζ, όταν αυτό καταστεί στρατιωτικά εφικτό. Τη δήλωση αυτή έκανε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, σε συνέντευξή του στο βρετανικό κανάλι Sky News.

«Η πεποίθησή μου είναι ότι, μόλις καταστεί στρατιωτικά εφικτό, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ίσως μαζί με έναν διεθνή συνασπισμό, θα συνοδεύει τα πλοία» που περνούν από αυτήν την κρίσιμης σημασίας θαλάσσια δίοδο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπέσεντ.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια «προοπτική» που θα υλοποιηθεί μόλις οι Ηνωμένες Πολιτείες καταφέρουν να ελέγξουν πλήρως τον εναέριο χώρο της περιοχής.