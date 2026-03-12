Νέα θεωρητική πρόταση στον χώρο της φυσικής επιχειρεί να δώσει μια διαφορετική απάντηση σε ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα ερωτήματα της επιστήμης: τι είναι η ανθρώπινη συνείδηση και ποια η σχέση της με τη δομή του σύμπαντος. Σύμφωνα με το μοντέλο, η συνείδηση ίσως δεν αποτελεί απλώς προϊόν του εγκεφάλου, αλλά θεμελιώδες στοιχείο της ίδιας της πραγματικότητας.

Η ιδέα παρουσιάστηκε σε επιστημονική εργασία που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό AIP Advances από τη Σουηδή ερευνήτρια Maria Strømme. Η μελέτη προτείνει ένα θεωρητικό πλαίσιο που συνδέει την Quantum Physics, την Cosmology και τη φιλοσοφία της συνείδησης, διερευνώντας αν η συνείδηση μπορεί να περιγραφεί ως θεμελιώδες πεδίο του σύμπαντος.

Παρά τη φιλόδοξη προσέγγιση, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι πρόκειται για καθαρά θεωρητική και υποθετική πρόταση χωρίς πειραματική επιβεβαίωση.

Το άλυτο μυστήριο της συνείδησης

Παρά τη ραγδαία πρόοδο σε τομείς όπως η νευροεπιστήμη και η φυσική, η συνείδηση παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα της επιστήμης. Η επικρατούσα άποψη θεωρεί ότι προκύπτει ως αναδυόμενη ιδιότητα των πολύπλοκων νευρωνικών δικτύων του εγκεφάλου.

Θεωρίες όπως η Integrated Information Theory επιχειρούν να εξηγήσουν πώς συγκεκριμένα πρότυπα εγκεφαλικής δραστηριότητας δημιουργούν την υποκειμενική εμπειρία που αντιλαμβανόμαστε ως συνείδηση.

Ωστόσο, τα ερωτήματα παραμένουν: γιατί υπάρχει υποκειμενική εμπειρία και πώς συνδέεται η συνείδηση με τους φυσικούς νόμους του σύμπαντος;

Η νέα θεωρία προτείνει ότι η συνείδηση ίσως είναι βασικό στοιχείο της πραγματικότητας, παρόμοιο με τα θεμελιώδη πεδία της φυσικής, όπως το ηλεκτρομαγνητικό ή το Higgs Field.

Στο νέο μοντέλο, η συνείδηση περιγράφεται ως καθολικό πεδίο που υπάρχει παντού στο σύμπαν. Στις εξισώσεις, αυτό το υποθετικό πεδίο συμβολίζεται με το γράμμα Φ και θεωρείται ότι υπήρχε πριν από την εμφάνιση του χώρου και του χρόνου.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχουν ακόμη πειραματικά δεδομένα που να αποδεικνύουν την ύπαρξή του· πρόκειται για ένα μαθηματικό και φιλοσοφικό πλαίσιο που διερευνά νέες δυνατότητες.

Τα τρία θεμελιώδη στοιχεία της πραγματικότητας

Η θεωρία βασίζεται σε ένα φιλοσοφικό σχήμα με τρεις βασικές αρχές: την παγκόσμια νόηση, την παγκόσμια συνείδηση και τη σκέψη.

Η παγκόσμια νόηση αντιπροσωπεύει μια δημιουργική νοημοσύνη που βρίσκεται στη βάση της πραγματικότητας. Η παγκόσμια συνείδηση εκφράζει την ικανότητα εμπειρίας, ενώ η σκέψη λειτουργεί ως μηχανισμός που μετατρέπει τις δυνατότητες σε συγκεκριμένες εμπειρίες.

Αν και οι έννοιες αυτές έχουν φιλοσοφική προέλευση, η ερευνήτρια επιχειρεί να τις μεταφράσει σε μαθηματική γλώσσα, ώστε να ενσωματωθούν σε σύγχρονα φυσικά μοντέλα.

Σύμφωνα με τη θεωρία, το σύμπαν ξεκινά από μια αρχική κατάσταση όπου όλα τα πιθανά ενδεχόμενα συνυπάρχουν. Από εκεί, μέσω διαδικασιών όπως οι Quantum Fluctuation και Spontaneous Symmetry Breaking, προκύπτουν οι δομές που σχηματίζουν το σύμπαν.

Οι ίδιες διαδικασίες χρησιμοποιούνται στην κοσμολογία για να εξηγηθεί η δημιουργία σωματιδίων και δυνάμεων στα πρώτα στάδια του σύμπαντος. Εδώ, λειτουργούν ως αναλογίες για την ανάδυση της διαφοροποιημένης πραγματικότητας μέσα από ένα ενιαίο πεδίο συνείδησης.

Η ανθρώπινη συνείδηση ως «διέγερση» ενός πεδίου

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της θεωρίας είναι η ιδέα ότι η ατομική συνείδηση λειτουργεί όπως τα σωματίδια στη φυσική.

Στην Quantum Field Theory, ένα σωματίδιο θεωρείται τοπική διέγερση ενός θεμελιώδους πεδίου. Αντίστοιχα, κάθε ατομική συνείδηση θα μπορούσε να είναι μια προσωρινή εκδήλωση του καθολικού πεδίου συνείδησης.

Αυτό οδηγεί σε φιλοσοφική συνέπεια: αν η ατομική συνείδηση είναι τοπική εκδήλωση ενός ευρύτερου πεδίου, τότε ο «τερματισμός» της δεν σημαίνει εξαφάνιση, αλλά επιστροφή στο καθολικό πεδίο.

Μια εξαιρετικά υποθετική ιδέα

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η πρόταση δεν αποτελεί επιβεβαιωμένη θεωρία και δεν βασίζεται σε πειραματικά δεδομένα. Πρόκειται για μια εξερευνητική προσπάθεια που επιχειρεί να ανοίξει νέους δρόμους σκέψης σε ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα.

Στην ιστορία της επιστήμης, πολλές τέτοιες θεωρίες είτε εγκαταλείφθηκαν είτε οδήγησαν σε ριζικές αλλαγές στην κατανόηση του κόσμου.

Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση για τη φύση της συνείδησης παραμένει στο επίκεντρο της επιστήμης και της φιλοσοφίας, ως ένα από τα βαθύτερα μυστήρια του σύμπαντος.