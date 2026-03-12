Δεκάδες χιλιάδες πτηνά ξεβράζονται νεκρά στις ακτές του Ατλαντικού – οι επιστήμονες μιλούν για το σοβαρότερο επεισόδιο της τελευταίας δεκαετίας και συνδέουν το φαινόμενο με τις ακραίες καταιγίδες και την κλιματική αλλαγή.

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό οικολογικό φαινόμενο εξελίσσεται τις τελευταίες εβδομάδες στις ακτές της δυτικής Ευρώπης, καθώς δεκάδες χιλιάδες θαλασσοπούλια έχουν βρεθεί νεκρά σε παραλίες και βραχώδεις ακτογραμμές του Ατλαντικού. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών πτηνών έχει ήδη ξεπεράσει τις 40.000, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στους επιστήμονες και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίοι χαρακτηρίζουν το συμβάν ως το μεγαλύτερο επεισόδιο μαζικής θνησιμότητας θαλασσοπουλιών στην Ευρώπη τα τελευταία δέκα χρόνια.

Τα περιστατικά έχουν καταγραφεί κυρίως στις ακτές της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, ενώ μικρότερος αριθμός νεκρών πτηνών έχει εντοπιστεί και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Γαλλία φαίνεται να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των καταγραφών, με περισσότερα από 32.000 θαλασσοπούλια να έχουν βρεθεί νεκρά στις ακτές του Ατλαντικού. Στην Ισπανία έχουν καταμετρηθεί περίπου 5.000 νεκρά πτηνά, κυρίως στη Γαλικία και κατά μήκος της Κανταβρικής ακτής, ενώ η Πορτογαλία έχει αναφέρει πάνω από 1.200 περιστατικά. Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι αριθμοί αυτοί πιθανότατα αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό ποσοστό των πραγματικών απωλειών, καθώς πολλά πτηνά πεθαίνουν στη θάλασσα χωρίς ποτέ να φτάσουν στις ακτές.

Η πιο πληγείσα μορφή είναι ο ατλαντικός παπαγάλος της θάλασσας, ένα χαρακτηριστικό θαλασσοπούλι γνωστό για το έντονα χρωματιστό ράμφος του. Μαζί με αυτόν, μεταξύ των νεκρών πτηνών συγκαταλέγονται και άλλα είδη όπως οι άλκες, οι γλάροι των ανοιχτών θαλασσών και διάφορα είδη γλαρονιών. Οι επιστήμονες που εξετάζουν τα δείγματα από τα πτηνά που έχουν συλλεχθεί καταλήγουν σε ένα κοινό συμπέρασμα: η βασική αιτία του θανάτου τους φαίνεται να είναι η πείνα και η εξάντληση.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι τα θαλασσοπούλια αυτά βασίζονται στο κυνήγι μικρών ψαριών, τα οποία πιάνουν βουτώντας σε σχετικά ήρεμα και καθαρά νερά. Ωστόσο, οι συνεχείς καταιγίδες και οι έντονες θαλασσοταραχές που έχουν πλήξει τον Ατλαντικό τους τελευταίους μήνες έχουν δημιουργήσει εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για την επιβίωσή τους. Η διαρκής ανατάραξη της θάλασσας μειώνει δραστικά την ορατότητα μέσα στο νερό, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την ανίχνευση της λείας τους. Παράλληλα, τα ισχυρά ρεύματα και οι θυελλώδεις άνεμοι αναγκάζουν τα πουλιά να καταναλώνουν πολύ περισσότερη ενέργεια απλώς για να παραμείνουν στην επιφάνεια ή να πετάξουν.

Ως αποτέλεσμα, πολλά από αυτά εξαντλούνται προτού καταφέρουν να τραφούν επαρκώς. Τα πτηνά που καταλήγουν στις ακτές είναι συχνά εξαιρετικά αδύναμα, με άδειο στομάχι και εμφανή σημάδια παρατεταμένης ασιτίας. Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα που προκάλεσαν αυτές τις συνθήκες ενδέχεται να συνδέονται με τη γενικότερη αύξηση της συχνότητας και της έντασης των καταιγίδων λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η κατάσταση θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητική για τον πληθυσμό των παπαγάλων της θάλασσας, καθώς το είδος έχει ήδη σχετικά αργό ρυθμό αναπαραγωγής. Κάθε ζευγάρι γεννά συνήθως μόνο ένα αυγό τον χρόνο, γεγονός που σημαίνει ότι μεγάλες απώλειες ενηλίκων πτηνών μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την ανάκαμψη του πληθυσμού. Οι ειδικοί φοβούνται ότι εάν τέτοια φαινόμενα επαναλαμβάνονται συχνότερα στο μέλλον, οι συνέπειες για ορισμένα είδη θα μπορούσαν να είναι μακροπρόθεσμα δραματικές.

Παρόμοια επεισόδια έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν. Σε μια περίπτωση πριν από δεκαετίες καταγράφηκε ο θάνατος περίπου 55.000 θαλασσοπουλιών σε ευρωπαϊκές ακτές, ενώ ένα άλλο περιστατικό το 1983 είχε προκαλέσει τον θάνατο περίπου 34.000 πτηνών μόνο στα βρετανικά ύδατα. Το σημερινό φαινόμενο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, συγκαταλέγεται ήδη μεταξύ των μεγαλύτερων τέτοιων επεισοδίων που έχουν καταγραφεί.

Στην Ισπανία, οι ορνιθολογικές οργανώσεις επιβεβαιώνουν ότι η περιοχή που επηρεάζεται περισσότερο είναι η βόρεια ακτογραμμή της χώρας. Τα πουλιά που ξεχειμωνιάζουν στα νερά της περιοχής προέρχονται κυρίως από αποικίες αναπαραγωγής της βόρειας Ευρώπης, όπως της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Ιρλανδίας και της Βρετανίας. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στην ανοιχτή θάλασσα, μακριά από τις ακτές. Όταν όμως οι καταιγίδες επιμένουν για εβδομάδες, οι δυσκολίες στην εύρεση τροφής και η συνεχής πάλη με τα κύματα οδηγούν πολλά από αυτά στην εξάντληση.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση στο κοινό να μην αγγίζει τα νεκρά πτηνά που εντοπίζονται στις παραλίες. Εκτός από την ανάγκη να διατηρηθούν τα δείγματα για επιστημονική έρευνα, υπάρχει και ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της γρίπης των πτηνών. Οι πολίτες που εντοπίζουν νεκρά ή εξασθενημένα πουλιά καλούνται να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές ή τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής και να αποφεύγουν την άμεση επαφή με αυτά.

Το φαινόμενο των μαζικών θανάτων θαλασσοπουλιών λειτουργεί ως ακόμη ένα προειδοποιητικό σημάδι για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η αλλαγή του κλίματος στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι οι μεταβολές στις καιρικές συνθήκες, η αύξηση των ακραίων φαινομένων και η διατάραξη της τροφικής αλυσίδας των ωκεανών μπορεί να επηρεάσουν βαθιά τα είδη που εξαρτώνται από τη θάλασσα για την επιβίωσή τους. Αν τέτοιες συνθήκες συνεχιστούν ή ενταθούν τις επόμενες δεκαετίες, οι πληθυσμοί πολλών θαλασσοπουλιών στην Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρές πιέσεις, με απρόβλεπτες συνέπειες για τη βιοποικιλότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.