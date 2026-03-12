Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 27χρονος οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε έναν 25χρονο, το βράδυ της Τρίτης, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Στο ίδιο δυστύχημα, τραυμάτισε σοβαρά και τον 24χρονο φίλο του θύματος.

Σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση. Ο οδηγός μεταφέρθηκε στον ανακριτή λίγο μετά τη μια και μέσα σε μιάμιση ώρα ολοκληρώθηκε η απολογία και κρίθηκε προφυλακιστέος.

Στο Live News μίλησαν συγγενείς του θύματος αλλά και του οδηγού που συνελήφθη. Ο 27χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, εμφανίστηκε συντετριμμένος, δηλώνοντας: «Είμαι μετανιωμένος για ό,τι έχει γίνει… Συλλυπητήρια στην οικογένεια του παιδιού που σκοτώθηκε και ταχεία ανάρρωση στην οικογένεια του παιδιού που τραυματίστηκε».

Η μητέρα του 25χρονου περιέγραψε με σπαρακτικά λόγια τη στιγμή του δυστυχήματος: «Ήταν στο πεζοδρόμιο και το παλικάρι που ερχόταν είχε υπερβολική ταχύτητα… Διέλυσε το παιδί μας».

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Αγνώστου Στρατιώτου στην Πολίχνη, όταν το όχημα του 27χρονου ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε δύο νέους. Ο 25χρονος σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ ο φίλος του μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Ο τραυματίας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: «Είδα δύο φώτα και ξαφνικά πετάχτηκα πίσω στο πάρκο… Μία μέρα είχε που γύρισε από τη Σκωτία».

Ο πατέρας του θύματος, που εκείνη την ώρα τον αναζητούσε τηλεφωνικά, έφτασε στο σημείο και αντίκρισε τον γιο του νεκρό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένα δεύτερο όχημα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα δίπλα σε εκείνο του 27χρονου, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο κόντρας.

Η οικογένεια του 25χρονου, που μόλις είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Χημικό Τμήμα, δεν μπορεί να πιστέψει την τραγωδία. «25 χρόνων, τώρα θα ορκιζόταν… Ήταν στο πεζοδρόμιο και έγινε αυτό», είπε η μητέρα του.