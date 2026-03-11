Θεσσαλονίκη και Πειραιάς έγιναν μέσα σε λίγες ώρες το σκηνικό δύο σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων που συγκλόνισαν το πανελλήνιο.

Στη Θεσσαλονίκη, ένας 27χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, παρασύροντας δύο πεζούς, ενώ στον Πειραιά, ένας 20χρονος χωρίς δίπλωμα προκάλεσε χάος προσπαθώντας να διαφύγει μετά την παράσυρση ηλικιωμένης γυναίκας. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες συγγενών θύματος αλλά και αυτόπτων μαρτύρων από τα δύο αυτά σοβαρά τροχαία ατυχήματα που μετέδωσε το Mega.

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 25χρονος πεζός στην Πολίχνη

Στο Live News μίλησαν συγγενείς του θύματος αλλά και του οδηγού που συνελήφθη. Ο 27χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, εμφανίστηκε συντετριμμένος, δηλώνοντας: «Είμαι μετανιωμένος για ό,τι έχει γίνει… Συλλυπητήρια στην οικογένεια του παιδιού που σκοτώθηκε και ταχεία ανάρρωση στην οικογένεια του παιδιού που τραυματίστηκε».

Η μητέρα του 25χρονου περιέγραψε με σπαρακτικά λόγια τη στιγμή του δυστυχήματος: «Ήταν στο πεζοδρόμιο και το παλικάρι που ερχόταν είχε υπερβολική ταχύτητα… Διέλυσε το παιδί μας».

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Αγνώστου Στρατιώτου στην Πολίχνη, όταν το όχημα του 27χρονου ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε δύο νέους. Ο 25χρονος σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ ο φίλος του μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Ο τραυματίας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: «Είδα δύο φώτα και ξαφνικά πετάχτηκα πίσω στο πάρκο… Μία μέρα είχε που γύρισε από τη Σκωτία».

Ο πατέρας του θύματος, που εκείνη την ώρα τον αναζητούσε τηλεφωνικά, έφτασε στο σημείο και αντίκρισε τον γιο του νεκρό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένα δεύτερο όχημα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα δίπλα σε εκείνο του 27χρονου, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο κόντρας.

Η οικογένεια του 25χρονου, που μόλις είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Χημικό Τμήμα, δεν μπορεί να πιστέψει την τραγωδία. «25 χρόνων, τώρα θα ορκιζόταν… Ήταν στο πεζοδρόμιο και έγινε αυτό», είπε η μητέρα του.

Πειραιάς: 20χρονος χωρίς δίπλωμα έσπειρε το χάος – Σε σοκ ο νεαρός που χτύπησε γυναίκα

Στην οδό Λαέρτου στον Πειραιά, ένας 20χρονος οδηγός χωρίς δίπλωμα παρέσυρε ηλικιωμένη σε βενζινάδικο και, προσπαθώντας να διαφύγει, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Το αυτοκίνητό του κινήθηκε με όπισθεν, παρασύροντας οκτώ σταθμευμένα οχήματα πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος.

Ο γιος της τραυματισμένης γυναίκας δήλωσε: «Γλίτωσε τα χειρότερα… Στον ώμο έχει χτυπήσει και στη λεκάνη και η δεξιά πλευρά της».

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο νεαρός βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και επαναλάμβανε πως θα εργαστεί για να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες των κατεστραμμένων οχημάτων. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα. «Με την όπισθεν την χτύπησε και την έσυρε κάνα δύο μέτρα», πρόσθεσε ο γιος της γυναίκας.

Παρά τις συνεχείς συστάσεις και την αυστηροποίηση των ποινών, τα τροχαία δυστυχήματα εξακολουθούν να στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές. Μέσα σε λίγες ώρες, σε Θεσσαλονίκη και Πειραιά, δύο νέοι άνθρωποι βρέθηκαν στο επίκεντρο τραγικών γεγονότων που αφήνουν πίσω τους πόνο και αναπάντητα ερωτήματα.

Βίντεο ντοκουμέντο από το ρεπορτάζ του Mega:

Τι δείχνουν οι αριθμοί για τα τροχαία δυστυχήματα στην ΕΕ

Υπενθυμίζεται ότι κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ή τραυματίζονται σοβαρά σε ατυχήματα σε δρόμους της ΕΕ. Το 2024 σημειώθηκαν περίπου 19.800 θάνατοι στους δρόμους, σημειώνοντας μείωση κατά 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα τελευταία 10 χρόνια παρατηρείται σταδιακή μείωση των θανάτων από το υψηλό των 24.358 το 2015.

Το 2020, ο αριθμός των θανάτων μειώθηκε απότομα σε 18.830 θανάτους, γεγονός που αποδόθηκε στους περιορισμούς κινητικότητας λόγω COVID-19 που επηρέασαν τις επιβατικές μεταφορές. Παρόλο που οι θάνατοι αυξήθηκαν το 2021 και το 2022, δεν επέστρεψαν στα επίπεδα πριν από την πανδημία.

Μειώθηκαν τα τροχαία το τελευταίο εξάμηνο στην Αττική

Αισθητή μείωση στα θανατηφόρα τροχαία καταγράφεται στην Αττική το πρώτο εξάμηνο μετά την πλήρη εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Συγκεκριμένα στους έξι μήνες από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως και τον Φεβρουάριο του 2026 καταγράφηκαν 54 θανατηφόρα τροχαία, έναντι 74 την ίδια περίοδο ένα χρόνο πριν, δηλαδή μείωση περίπου 27%.

Την ίδια περίοδο οι νεκροί από τροχαία στην Αττική μειώθηκαν από 75 σε 57, καταγράφοντας πτώση περίπου 24%.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα σοβαρά τροχαία. Στο διάστημα πριν από την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ είχαν καταγραφεί 69 σοβαρά τροχαία, ενώ το εξάμηνο μετά την εφαρμογή του ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε 46, σημειώνοντας πτώση περίπου 33%. Παράλληλα, οι σοβαρά τραυματίες από τροχαία μειώθηκαν από 75 σε 49, δηλαδή περίπου 35% λιγότεροι.

Στα ίδια επίπεδα οι… μεθυσμένοι

Η εικόνα αυτή συνοδεύεται και από σημαντική αύξηση στους ελέγχους για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, το εξάμηνο Σεπτεμβρίου 2025 – Φεβρουαρίου 2026 (σσ έως 20/2) πραγματοποιήθηκαν περίπου 480.000 αλκοτέστ σε οδηγούς, έναντι περίπου 69.000 το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς.

Παρά τον πολλαπλάσιο αριθμό ελέγχων, οι θετικοί οδηγοί παρέμειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα (6.078 έναντι 5.967). Ωστόσο, παρά τη σημαντική αύξηση των ελέγχων, το ποσοστό των θετικών αλκοτέστ μειώθηκε αισθητά, από περίπου 8,6% σε 1,3%.