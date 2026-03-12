Με εντολή της ΕΛΑΣ, ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» θα παραμείνει κλειστός σήμερα, Πέμπτη, από τις 17:30, στο πλαίσιο μέτρων ασφαλείας που έχουν τεθεί σε ισχύ.

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, οι συρμοί του μετρό θα διέρχονται κανονικά από τον σταθμό, χωρίς όμως να πραγματοποιούν στάση, έως ότου δοθεί νέα εντολή για την επαναλειτουργία του.

Ο σταθμός κλείνει λόγω της αντιπολεμικής διαδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 7 μ.μ., με συγκέντρωση στο Σύνταγμα και πορεία στη αμερικανική πρεσβεία.

Με τη διαδήλωση αυτή, που σύμφωνα με τους διοργανωτές αποτελεί πρώτο βήμα ενός ευρύτερου αντιπολεμικού συντονισμού, «λαός και νεολαία θα εκφράσουν την αντίθεσή τους στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και την εμπλοκή της χώρας μας με την αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο» αναφέρει η ανακοίνωση.

Για τη διοργάνωση της κινητοποίησης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη οργανώσεων και συλλογικοτήτων την Παρασκευή 6 Μάρτη, ενώ ήδη πρωτοβάθμια σωματεία και σύλλογοι αναλαμβάνουν σχετικές πρωτοβουλίες.