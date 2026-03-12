Με ένα ακόμη χιουμοριστικό σκίτσο, ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς λέει την καθιερωμένη του «Καλημέρα» στους διαδικτυακούς φίλους του, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστές ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και μια ατάκα που προκαλεί γέλιο.

Στο σκίτσο, ο ηλικιωμένος άνδρας κάθεται δίπλα στη σύζυγό του και παρατηρεί: «Ένα περίεργο πράγμα!… Όταν φοράω το ακουστικό έχω αέρια!». Η απάντηση της γυναίκας έρχεται αφοπλιστική: «Απλώς όταν το φοράς τα ακούς!».

Το σύντομο αυτό διάλογο αξιοποιεί ο Αρκάς για να δημιουργήσει μια κλασική κωμική ανατροπή, βασισμένη στην καθημερινότητα και στις μικρές αλήθειες της συμβίωσης.

Χιούμορ από την καθημερινή ζωή

Το συγκεκριμένο σκίτσο ανήκει στη γνωστή σειρά «Καλημέρα» του δημιουργού, όπου συχνά εμφανίζονται καθημερινοί χαρακτήρες – όπως ηλικιωμένα ζευγάρια – που ανταλλάσσουν πικρόχολες ή απολαυστικά κυνικές ατάκες. Η δύναμη του χιούμορ βρίσκεται στη λιτότητα: λίγες γραμμές, μια απλή σκηνή και μια φράση που οδηγεί σε απρόσμενη κατάληξη.

Η ατάκα της γιαγιάς μετατρέπει το παράπονο του παππού σε αυτοσαρκασμό, υπενθυμίζοντας ότι πολλές φορές το πρόβλημα δεν είναι αυτό που συμβαίνει, αλλά το ότι… το αντιλαμβανόμαστε.

Η παράδοση της «Καλημέρας»

Τα σκίτσα «Καλημέρα» αποτελούν σταθερό στοιχείο της παρουσίας του Αρκά στα κοινωνικά δίκτυα. Με απλό αλλά αιχμηρό τρόπο σχολιάζουν την καθημερινότητα, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις μικρές αδυναμίες των ανθρώπων, συχνά μέσα από σύντομους διαλόγους που θυμίζουν θεατρική ατάκα.

Και σε αυτό το σκίτσο, ο δημιουργός παραμένει πιστός στο ύφος του: ένα γρήγορο, καυστικό χιούμορ που προκαλεί χαμόγελα από την πρώτη κιόλας ανάγνωση.