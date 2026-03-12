Ενίσχυση συνεταιρισμών, ακριβέστερη εφαρμογή λιπασμάτων και εφοδίων, δημιουργία εθνικού συστήματος στρατηγικών αποθεμάτων τροφίμων και μηχανισμών ταχείας απόκρισης σε περιόδους κρίσεων για επισιτιστική επάρκεια, Τράπεζα Γης, είναι μεταξύ των προτάσεων της Ημερίδας που διοργάνωσε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων εμπλεκόμενων στην αλυσίδα του τροφίμου. Παράλληλα, αποτυπώθηκε η ανάγκη για Παρατηρητήριο Τιμών και ενίσχυση του νομικού πλαισίου για την αντιμετώπισης της αισχροκέρδειας, ενίσχυση των εργαλείων ιχνηλασιμότητας για να περιοριστεί το φαινόμενο των ελληνοποιήσεων, καθώς και ενίσχυση των υποδομών μεταφορών.

Πιο συγκεκριμένα, η Ημερίδα ανέδειξε ότι η διαμόρφωση δίκαιων τιμών στην αγροδιατροφική αλυσίδα απαιτεί συνδυασμό θεσμικών, τεχνολογικών και οργανωτικών παρεμβάσεων. Καταρχάς, διαπιστώθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της δημιουργίας και λειτουργίας υγιών αγροτικών συνεταιρισμών, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στον καλύτερο έλεγχο του κόστους παραγωγής, στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των παραγωγών απέναντι στην αγορά, καθώς και στην προώθηση της εκπαίδευσης και της υιοθέτησης σύγχρονων τεχνολογιών. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει η αξιοποίηση τεχνολογιών που μειώνουν το κόστος εισροών, όπως η ακριβέστερη εφαρμογή λιπασμάτων και άλλων εφοδίων, περιορίζοντας τις απώλειες και αυξάνοντας την αποδοτικότητα.

Τονίστηκε επίσης η ανάγκη δημιουργίας ενός εθνικού συστήματος στρατηγικών αποθεμάτων τροφίμων και μηχανισμών ταχείας απόκρισης σε περιόδους κρίσης, ώστε να διασφαλίζεται η επισιτιστική επάρκεια. Σημαντικό εργαλείο αποτελεί και η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, με προσανατολισμό σε παραγωγικά και οικονομικά βιώσιμα μοντέλα για τον αγρότη. Σε αυτό το πλαίσιο, η αύξηση της συνολικής παραγωγής μπορεί να ενισχυθεί μέσω της δημιουργίας μιας λειτουργικής Τράπεζας Γης, η οποία θα είναι προσβάσιμη κυρίως σε νέους αγρότες και δεν θα δεσμεύεται από χρηματοοικονομικά σχήματα που περιορίζουν την αγροτική αξιοποίηση της γης.

Ως προς τη λειτουργία της αγοράς, επισημάνθηκε ότι η αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας δεν μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, και ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Παράλληλα, απαιτείται ενίσχυση των εργαλείων ιχνηλασιμότητας ώστε να περιοριστούν φαινόμενα ελληνοποιήσεων, ιδιαίτερα σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξανόμενων εμπορικών συμφωνιών, όπως αυτές με χώρες της Mercosur ή την Ινδία. Προς την κατεύθυνση αυτή, καθοριστικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η λειτουργία ενός αποτελεσματικού Παρατηρητηρίου Τιμών, που θα συμβάλει στη διαφάνεια και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Τέλος, υπογραμμίστηκε ότι η δίκαιη τιμή δεν εξαρτάται μόνο από την παραγωγή και τη ρύθμιση της αγοράς, αλλά και από τη συμπεριφορά των καταναλωτών, οι οποίοι χρειάζεται να αναγνωρίζουν καλύτερα τις διαθέσιμες επιλογές και την πραγματική αξία των προϊόντων. Η βελτίωση των υποδομών μεταφορών μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση του τελικού κόστους των τροφίμων. Παράλληλα, η συνεχιζόμενη μείωση της αγροτικής δραστηριότητας ενέχει τον κίνδυνο να εξελιχθεί σε σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα για την ελληνική ύπαιθρο. Στο πλαίσιο αυτό, ο τουρισμός αναδεικνύεται ως σημαντική ευκαιρία «εσωτερικής εξαγωγής» των ελληνικών τροφίμων, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με την πιστοποιημένη ανάδειξη της υψηλής ποιότητάς τους και την καθαρή επικοινωνία αυτής της αξίας μέσω της συσκευασίας και της προβολής των προϊόντων.

Στην ημερίδα συμμετείχαν οι, Παύλος Σατολιάς, πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), Μενέλαος Γαρδικιώτης, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), Δημήτριος Ρουσσέας, πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπόρων & Παραγωγών Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ), Ιωάννης Μπρατάκος, πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Κωνσταντίνος Αβράμης, εκπρόσωπος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ), Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), Παναγιώτης Καλόφωνος, οικονομολόγος και επιστημονικός συνεργάτης της ΕΕΚΕ, και από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Πρύτανης Καθηγητής Σπύρος Κίντζιος, ο Δημήτρης Μπιλάλης, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, και ο Αντώνης Ρεζίτης, Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Στην ημερίδα είχαν επίσης προσκληθεί, ΕΦΕΤ, ΕΣΥΦ και ΣΕΒΤ.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αν. Γραμματέας του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ, Βαγγέλης Ευθυμίου, ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Βασίλης Κόκκαλης, και ο Πρόεδρος των Γεωτεχνικών του Δημοσίου, Νίκος Κακαβάς.