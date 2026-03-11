Το ΓΕΣ προσκαλεί όσες γυναίκες το επιθυμούν ηλικίας από 20 έως 26 ετών να υπηρετήσουν εθελοντική θητεία στο στρατό.

Με ένα βίντεο, όπου κεντρικό σύνθημα είναι «η ευθύνη για την πατρίδα αφορά όλους», προωθεί την ενεργό συμμετοχή των γυναικών στην άμυνα της χώρας, προσφέροντας παράλληλα σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές.

Σε αυτό φαίνεται αρχικά έναν νεαρό άνδρα και μια νεαρή γυναίκα να βρίσκονται έξω από κέντρο νεοσυλλέκτων, όπου τελικά στις εγκαταστάσεις εισέρχεται η γυναίκα, ενώ στην πορεία του βίντεο φαίνεται η πορεία της εκπαίδευση με τη συμμετοχή γυναικών, η απονομή του βαθμού τους, αλλά και οι προϋποθέσεις που ορίζει το Επιτελείο Στρατού για τις συμμετέχουσες, ενώ ακούγεται και το κεντρικό σύνθημα «η ευθύνη για την πατρίδα αφορά κι εμένα».

Δείτε το βίντεο:

Η διαδικασία και οι προθεσμίες

Οι ενδιαφερόμενες, ηλικίας 20 έως 26 ετών, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Στρατού Ξηράς έως και τις 31 Μαρτίου.

Η θητεία θα είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, ενώ η διαδικασία επιλογής αναμένεται να κορυφωθεί τον Απρίλιο. Στόχος είναι οι πρώτες εθελόντριες να περάσουν το κατώφλι των στρατοπέδων —με επίκεντρο το Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία— έως τα τέλη Ιουνίου.

Τα κριτήρια επιλογής

Για την κατάταξη, οι υποψήφιες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

Να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 20-26 ετών.

Να είναι σωματικής ικανότητας κατηγορίας Ι/1 ή Ι/2.

Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

Σημειώνεται ότι οι εθελόντριες θα αποκτούν την ίδια στρατιωτική ιδιότητα με τους άνδρες οπλίτες και θα υπάγονται στους ίδιους νόμους και κανονισμούς, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να επιλεγούν και ως Δόκιμες Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ).

Ισχυρά κίνητρα και επαγγελματική αποκατάσταση

Σύμφωνα με το ΓΕΣ, η εθελοντική θητεία δεν αποτελεί μόνο μια πράξη προσφοράς, αλλά συνοδεύεται από ένα ελκυστικό πακέτο προνομίων που συνδέει τη στράτευση με την αγορά εργασίας:

– Μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ: Η θητεία θα προσφέρει επιπλέον μόρια για προσλήψεις στο Δημόσιο, αποτελώντας συγκριτικό πλεονέκτημα.

– Προϋπηρεσία: Ο χρόνος υπηρεσίας αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία, ενισχύοντας το βιογραφικό των γυναικών.

– Επαγγελματική εξέλιξη: Υπάρχει η δυνατότητα ανακατάταξης ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) ή πρόσληψης ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ).

Κοινωνικές παροχές: Πρόσβαση σε στρατιωτικά νοσοκομεία και λέσχες.

– Προτεραιότητα πτυχιούχων: Ειδικές προβλέψεις για πρόσληψη πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, διοικητικοί κ.α.) σε θέσεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με την ολοκλήρωση της θητείας τους, οι γυναίκες θα εγγράφονται στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς μέχρι το 40ό έτος της ηλικίας τους. Το ΓΕΣ, μέσα από το συγκινητικό του βίντεο, τονίζει πως η συμμετοχή είναι προσωπική επιλογή που μετατρέπει την ευθύνη σε πράξη, θωρακίζοντας το μέλλον τόσο της χώρας όσο και των ίδιων των εθελοντριών.