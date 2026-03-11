Στην τελική ευθεία εισέρχεται η υλοποίηση του εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης «Ελιά – Ελαιοκομία» στην Πρέβεζα, καθώς η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου, τους οριστικούς πίνακες επιτυχόντων. Η πρωτοβουλία, που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, και θα υλοποιήσει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ, στοχεύει στην παροχή τεχνογνωσίας σε έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής, ενισχύοντας τις προοπτικές απασχόλησης για 15 ανέργους της περιοχής.

Tο πρόγραμμα με τίτλο: «Ελιά- Ελαιοκομία», συνολικής διάρκειας 295 ωρών, στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των ωφελούμενων στη συγκεκριμένη ειδικότητα με απώτερο σκοπό την ταχύτερη επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 15 εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας 18-60 ετών, κατοίκους του Δήμου Πάργας ή σε όμορους Δήμους του Νομού Πρέβεζας. Η κατάρτιση, τόσο θεωρητική όσο και πρακτική, θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις εγκαταστάσεις του ΕΠΑΛ Καναλακίου. Την ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος έχει το Κ.Δ.Β.Μ. Δ.ΥΠ.Α. Ιωαννίνων.

Περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr/nea-anakoinwseis