Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε δρόμο του Δήμου Kerzers που ανήκει στο καντόνι του Fribourg στην Ελβετία. Βίντεο και φωτογραφίες δείχνουν ένα λεωφορείο να τυλίγεται στις φλόγες και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες χρειάστηκε η επέμβαση ακόμη και ελικοπτέρου διάσωσης.

Η αστυνομία του καντονιού του Fribourg επιβεβαίωσε πολλαπλούς θανάτους και τραυματισμούς, ενώ το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς. Ο ακριβής αριθμός των νεκρών είναι ακόμη ασαφής, όπως και η σοβαρότητα των τραυματισμών.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και ζητά από τους κατοίκους να μείνουν μακριά από το σημείο.

JUST IN: Man sets himself on fire on a bus in Kerzers, Switzerland, killing and injuring multiple people. – Blick/FOCUS pic.twitter.com/mC6Uihzo8A — AZ Intel (@AZ_Intel_) March 10, 2026

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Blick που επικαλείται αυτόπτη μάρτυρα, ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο λεωφορείο, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν επιβεβαίωσε την πληροφορία αυτή, αλλά είπε πως θα δοθούν απαντήσεις σε συνέντευξη Τύπου εντός των επομένων ωρών.