Ο Φρίντριχ Μερτς κάλεσε το Ισραήλ να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο προσάρτησης εδαφών στη Δυτική Όχθη, επικρίνοντας παράλληλα τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για τον σχεδιασμό τους σχετικά με την εξέλιξη του πολέμου εναντίον του Ιράν.

«Τα βήματα προσάρτησης που συζητούνται στην Ιερουσαλήμ θα περιπλέξουν περαιτέρω τη λύση των δύο κρατών εκεί», δήλωσε ο καγκελάριος. Ο Φρίντριχ Μερτς πρόσθεσε ότι «η γερμανική κυβέρνηση ζητά επειγόντως να αποφευχθούν τέτοια βήματα σχετικά με την λεγόμενη περιοχή E1. Αυτό θα ήταν ένα σοβαρό λάθος».

Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό της Τσεχίας Άντρεϊ Μπάμπις. Ο Γερμανός καγκελάριος αναφέρθηκε στα μέτρα που έλαβε πρόσφατα η κυβέρνηση του Ισραήλ για την επέκταση του ελέγχου της στην παλαιστινιακή επικράτεια, επισημαίνοντας ότι η «καταγραφή της ισραηλινής κρατικής περιουσίας στη Δυτική Όχθη» έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις.

Ανησυχία για την «επόμενη μέρα» του πολέμου

Αναφερόμενος στον σχεδιασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ο Μερτς εξέφρασε εκ νέου ανησυχία για την «επόμενη μέρα». «Οι δύο χώρες διεξάγουν πόλεμο εναντίον του Ιράν εδώ και πάνω από μια εβδομάδα και συμμερίζομαι πολλούς από τους στόχους τους. Αυτό που μας ανησυχεί όμως περισσότερο είναι ότι προφανώς δεν υπάρχει κοινό σχέδιο για το πώς αυτός ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί γρήγορα και πειστικά», τόνισε.

Ο καγκελάριος κάλεσε το Ιράν να σταματήσει να επιτίθεται «αδιακρίτως» εναντίον κρατών της περιοχής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης.

Σταθερή στάση απέναντι στη Ρωσία

Κατά την ίδια συνέντευξη Τύπου, ο Φρίντριχ Μερτς απέρριψε το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, παρά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου. «Δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο», σημείωσε, προσθέτοντας πως «η θέση μας παραμένει σαφής, στηρίζουμε την Ουκρανία».

Ο καγκελάριος τόνισε ότι η Ρωσία θα υπαναχωρήσει μόνο εάν αυξηθεί η πίεση προς τη Μόσχα και πως «η μείωση των τιμών του πετρελαίου στις αγορές δεν θα πρέπει να γίνει σε βάρος της αλληλεγγύης προς την Ουκρανία».