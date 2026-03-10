Ύστερα από έναν μακρύ και επώδυνο Γολγοθά, ο Θωμάς Πουλιόπουλος, ο 55χρονος αστυνομικός που είχε ενημερωθεί με καθυστέρηση ενός χρόνου από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο ότι έπασχε από καρκίνο, έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή. Η υπόθεσή του είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και είχε φέρει στο προσκήνιο νέες καταγγελίες για παρόμοια περιστατικά στο νοσοκομείο.

Συγκλονισμένος, ο νομικός του συμπαραστάτης Νίκος Διαλυνάς δήλωσε στο Thesspost.gr: «Το κρίμα στο λαιμό τους. Αυτό ισχύει για όσους είναι υπεύθυνοι για το θάνατό του και γιαυτούς που προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν τις ευθύνες τους. Εκτός από τους συγγενείς του και όλους όσους του συμπαραστάθηκαν στο Γολγοθά του, ο μόνος που μπορεί να έχει ήσυχη τη συνείδησή του είναι ο υπουργός άμυνας κ. Δένδιας. Οι υπόλοιποι να είναι βέβαιοι ότι θα μας βρουν μπροστά τους και αυτό αποτελεί προσωπική υπόσχεση δική μου και του γραφείου μου. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του. Ο αγώνας συνεχίζεται».

Από την πλευρά της, η δικηγόρος Άρτεμις Διαλυνάς επισήμανε: «Είναι τραγικό να χάνεται μία ζωή τόσο άδικα εν έτει 2026 από καθυστερημένη διάγνωση. Είμαστε δίπλα στην οικογένεια και θα παλέψουμε για τη δικαίωση της μνήμης του. Πραγματικά λυπάμαι γιαυτόν τον άνθρωπο και για την οικογένειά του. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει και συνεχίζει δυναμικά».

Συντετριμμένος και ο δικηγόρος Νάσος Διαλυνάς τόνισε: «Εκφράζω και εγώ με τη σειρά μου τα βαθύτατα συλλυπητήρια. Θα ήθελα να πω ότι δεν μπορώ να ξεχάσω αυτή την έκφραση που είχε πει και σε προηγούμενες δηλώσεις του αλλά και σε μένα προσωπικά όταν ήρθε στο γραφείο μας: “Με εκτέλεσαν”. Είναι απαράδεκτο όλο αυτό που συνέβη. Ενας άνθρωπος αστυνομικός, που υπηρέτησε το σώμα με αξιοπρέπεια και προθυμία, να οδεύει προς το θάνατο από ένα ιατρικό λάθος, σε νεαρή ηλικία και με πολύ επίπονο τρόπο. Το ακόμη όμως πιο τραγικό είναι ότι αν όλα γινόντουσαν σωστά και όπως έπρεπε, ο άνθρωπος αυτός όχι μόνο θα ζούσε αλλά μπορεί ακόμη και να είχε ιαθεί. Για μας τώρα όλα ξεκινούν και θα αγωνιστούμε για να μην υπάρξουν τέτοια συμβάντα ξανά».

Είχε πάει για εγχείρηση σκωληκοειδίτιδας και τελικά….είχε καρκίνο – Το έμαθε έναν χρόνο μετά

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμα του 2024 το voria.gr, η επέμβαση είχε γίνει στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο αλλά ο αστυνομικός δεν είχε λάβει γνώση του πορίσματος. Μετά από πόνους στην κοιλιά κατά τη διάρκεια υπηρεσίας τον Δεκέμβριο του 2022, ο αστυνομικός μετέβη στο ΓΣΝ 424, όπου τον ενημέρωσαν ότι πρόκειται για οξεία σκωληκοειδίτιδα και άμεσα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Όπως περιγράφουν οι δικηγόροι του, έναν χρόνο μετά, γιατρός του νοσοκομείου τον κάλεσε και του ζήτησε να βρεθούν για να μιλήσουν. Τότε τον ενημέρωσαν ότι βγήκαν τα αποτελέσματα της βιοψίας και η διάγνωση ήταν αδενοκαρκίνωμα.

Ο ασθενής έχει έκτοτε υποβληθεί σε άλλα δύο χειρουργεία, ωστόσο ο καρκίνος είχε προχωρήσει και σε άλλα όργανα, με την κατάσταση της υγείας του να είναι πλέον πολύ σοβαρή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος δεν μπορεί πλέον να χειρουργηθεί και εναποθέτει τις ελπίδες του στις χημειοθεραπείες.

Όπως περιγράφεται στη μηνυτήρια αναφορά, όταν ο ίδιος και οι συγγενείς του ρώτησαν γιατί άργησαν τόσο πολύ τα αποτελέσματα και χάθηκε πολύτιμος χρόνος, δεν πήραν ξεκάθαρη απάντηση.

«Παλεύω για τη ζωή μου», δήλωσε ο ίδιος υποβασταζόμενος έξω από το στρατοδικείο.

Οι τελευταίες δηλώσεις του Θωμά Πουλιόπουλου

Τον Οκτώβριο του 2025, ο 55χρονος είχε μιλήσει στο ThessPost.gr για την επιδεινούμενη κατάσταση της υγείας του: «Είμαι πολύ χάλια γιατί από τις 8 Αυγούστου είχα μία υποτροπή καθώς έπαθα ειλεό. Μπήκαν νέα οζίδια στο έντερο και λόγω αυτού του προβλήματος δεν μπορώ πλέον να τραφώ κανονικά και αναγκάζομαι να παίρνω μόνο υγρές τροφές».

Η εμφάνιση του ειλεού επιδείνωσε σημαντικά την ήδη κλονισμένη υγεία του, λόγω του καρκίνου και των χημειοθεραπειών, αναγκάζοντάς τον να νοσηλευτεί για έξι ημέρες. Όπως είχε δηλώσει, υπήρξαν στιγμές που φοβήθηκε πως το τέλος πλησίαζε.

«Βασανίζομαι, βασανίζομαι. Έφθασα στη σημείο να μην αντέχω άλλο. Σήμερα ευτυχώς μπορώ να μιλήσω κάπως, πριν από λίγες ημέρες όμως ήμουν τόσο χάλια που πίστευα ότι είχα τελειώσει. Προσευχόμουν στον Θεό και ήλπιζα να τα καταφέρω».

Ο αγώνας για δικαιοσύνη

Παρά την επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του, ο Θωμάς Πουλιόπουλος δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια για δικαστική δικαίωση. Γνώριζε, όπως είχε πει, ότι είχε απέναντί του ένα ολόκληρο σύστημα, αλλά συνέχισε να αγωνίζεται.

«Εγώ αυτό που επιδιώκω είναι ο καθένας να λάβει αυτό που του αναλογεί. Δεν θέλω να αδικηθεί κανείς. Δεν θέλω όμως κάποιοι να μείνουν στο απυρόβλητο και να την πληρώσουν κάποιοι άλλοι», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η στήριξη του κόσμου

Στην πορεία του για δικαίωση, αντλούσε δύναμη από την αγάπη και τη συμπαράσταση των απλών πολιτών. Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσής του, δεκάδες άνθρωποι επικοινώνησαν μαζί του εκφράζοντας τη στήριξή τους.

«Είναι πραγματικά πολύ συγκινητική η αγάπη που παίρνω από τον απλό κόσμο – ακόμη και από πολλά νέα παιδιά τα οποία αν και δεν γνωρίζω, μου στέλνουν μηνύματα και βίντεο συμπαράστασης. Προχθές, πήγα στο ταχυδρομείο για μία δουλειά και μία γυναίκα, χωρίς να με ξέρει, μου είπε “Είσαι ο Θωμάς, να ξέρεις ότι σε έχω στις προσευχές μου”», είχε αναφέρει στο ThessPost.gr.