Επιστρέφει δυναμικά στον τουριστικό χάρτη της Τήνου το ιστορικό ξενοδοχειακό συγκρότημα Tinos Beach, μετά από εκτεταμένη ανακαίνιση και πλήρη επανασχεδιασμό. Η αναδημιουργία του ξενοδοχείου, που πραγματοποιείται από τον ακτοπλοϊκό όμιλο της Attica μέσω της Attica Blue Hospitality, σηματοδοτεί την αναβίωση ενός εμβληματικού προορισμού, με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και πολιτιστική ταυτότητα του νησιού.

Η επαναλειτουργία του συγκροτήματος προγραμματίζεται για τον Μάιο του 2026, φιλοδοξώντας να αποτελέσει μία σύγχρονη πεντάστερη πρόταση φιλοξενίας, που θα συνδυάζει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, διακριτική πολυτέλεια και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην παραλία Κιόνια, σε απόσταση μόλις 2,5 χλμ. από το κεντρικό λιμάνι της Τήνου, όπου αναπτύσσεται σε άμεση επαφή με το φυσικό τοπίο του νησιού, προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα σε ολόκληρο τον κόλπο. Με την ολοκλήρωση του έργου, το Tinos Beach θα διαθέτει 112 ευρύχωρα δωμάτια, 37 σουίτες υψηλής αισθητικής και μία ανεξάρτητη πολυτελή κατοικία, προσφέροντας υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας και άμεση πρόσβαση στη θάλασσα. Οι υποδομές του θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συνεδριακό κέντρο, κέντρο ευεξίας και spa, γυμναστήριο, εξωτερική πισίνα, δύο bar και δύο εστιατόρια.

Τη σχεδιαστική επιμέλεια, τηυν αρχιτεκτονική μελέτη και την επίβλεψη της αναδημιουργίας του ξενοδοχείου ανέλαβε το διακεκριμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Tsolakis Architects. Θεμελιώδη άξονα του επανασχεδιασμού αποτέλεσε η ενσωμάτωση της τοπικότητας. Υλικά όπως μάρμαρο, πέτρα και ξύλο, όλα με άμεση αναγωγή στην ιστορία της Τήνου, συνθέτουν ένα περιβάλλον που παραμένει αυθεντικό και διαχρονικό.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Attica, Πάνος Δικαίος, δήλωσε σχετικά: «Στο δυναμικό του Ομίλου προστίθεται ένα ξενοδοχείο με ιδιαίτερη σημασία για εμάς, καθώς συνδέεται ουσιαστικά με την ιστορία και την ταυτότητα του νησιού της Τήνου. Έμπνευση και φιλοδοξία μας είναι το Tinos Beach να λειτουργήσει ως τοπόσημο “ο τόπος που οι επισκέπτες του θέλουν να επιστρέφουν ξανά και ξανά”. Στόχος μας δεν είναι απλώς η δημιουργία ενός σύγχρονου ξενοδοχείου υψηλών προδιαγραφών, αλλά ενός χώρου φιλοξενίας που σέβεται τα διαχρονικά χαρακτηριστικά του τόπου, ενισχύει τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και παράγει αξία για το νησί».