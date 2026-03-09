Η AFAD (Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών) ανέφερε ότι σεισμός μεγέθους 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 09:21 (τοπική ώρα), με επίκεντρο την περιοχή Μπουλντάν του Ντενιζλί στην Τουρκία.

Ο σεισμός, ο οποίος προήλθε από βάθος 7 χιλιομέτρων, έγινε αισθητός στις γύρω επαρχίες. Ακόμα δεν έχουν υπάρξει αναφορές για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς.

Το Ντενιζλί είναι μία αναπτυσσόμενη τουρκική πόλη η οποία βρίσκεται στην νοτιοδυτική Μικρά Ασία και στην άκρη μιας κοιλάδας η οποία έχει διαμορφωθεί από τον ποταμό Μαίανδρο που βρίσκεται εκεί κοντά. Η πόλη είναι πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του Αιγαίου.