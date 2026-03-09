Πλαφόν στις τιμές, αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων και καύσιμα με το δελτίο: καθώς η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εκτοξεύεται, πολλές χώρες της Ασίας που εξαρτώνται από τους υδρογονάνθρακες των χωρών του Κόλπου λαμβάνουν επείγοντα μέτρα για να περιορίσουν τις επιπτώσεις. Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Η Κροατία επιβάλλει από αύριο Τρίτη πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και του ντίζελ. Αντίστοιχα, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν ανακοίνωσε ότι τίθεται σε ισχύ πλαφόν από τα μεσάνυχτα σήμερα, τοπική ώρα.

Η Νότια Κορέα γνωστοποίησε ότι θα εφαρμόσει «σύστημα πλαφόν στα πετρελαϊκά προϊόντα», καθώς εισάγει περίπου το 70% του πετρελαίου της από τη Μέση Ανατολή. Η Ταϊλάνδη προχώρησε επίσης σε πλαφόν στο ντίζελ για διάστημα 15 ημερών.

Στην Αυστρία, ο συντηρητικός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ, επικεφαλής της τρικομματικής κυβέρνησης συνασπισμού, ζήτησε προσωρινή μείωση του φόρου καυσίμων ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις που προκαλούνται λόγω του πολέμου στο Ιράν. Όπως ανέφερε το γραφείο του, τα επιπλέον φορολογικά έσοδα από τις υψηλές τιμές ενέργειας θα πρέπει να επιστραφούν στους πολίτες, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει τον καταλληλότερο τρόπο εφαρμογής.

Αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων

Η G7, η ομάδα των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, δήλωσε έτοιμη «να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα», συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων, για τη σταθεροποίηση της αγοράς. Ωστόσο, «δεν είμαστε ακόμη σε αυτή τη φάση», διαβεβαίωσε ο υπουργός Οικονομικών της προεδρεύουσας Γαλλίας, Ρολάν Λεσκίρ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τον ενεργειακό ανεφοδιασμό της Ευρώπης. Η Βρετανία δηλώνει έτοιμη να στηρίξει μια «συντονισμένη αποδέσμευση» αποθεμάτων, όπως ανέφερε η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς στο κοινοβούλιο μετά τη συνεδρίαση της G7.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Kyodo, η Ιαπωνία εξετάζει το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει τα εθνικά αποθέματα πετρελαίου, ύστερα από αιτήματα των μεγαλύτερων διυλιστηρίων. Η χώρα διαθέτει αποθέματα αργού για 254 ημέρες –περιλαμβανομένων και των ιδιωτικών– και αποθέματα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για περίπου τρεις εβδομάδες.

Κατεπείγων ανεφοδιασμός και περιορισμοί

Η Ταϊβάν προγραμματίζει την παράδοση 22 φορτίων LNG τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τις 20. Ο υπουργός Οικονομικών Κουνγκ Μινγκ-χσιν υπογράμμισε ότι στόχος είναι «να διατηρηθούν όσο πιο σταθερές γίνεται οι τιμές».

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι θα παραλάβει «κατεπειγόντως» 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού μέσω λιμανιών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Παράλληλα, στη Γαλλία προγραμματίζονται 500 έλεγχοι σε πρατήρια καυσίμων έως την Τετάρτη, ενώ η κυβέρνηση απορρίπτει προς το παρόν τη μείωση ΦΠΑ ή φόρων στα πετρελαϊκά προϊόντα.

Το πρακτορείο Bloomberg μετέδωσε ότι η Κίνα ζήτησε από τα μεγαλύτερα διυλιστήριά της να αναστείλουν τις εξαγωγές ντίζελ και βενζίνης. Στην Ταϊλάνδη, όπου τα αποθέματα επαρκούν για δύο μήνες, ανεστάλησαν οι εξαγωγές ενέργειας για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού.

Αντίστοιχα, στη Σερβία επιβλήθηκε απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου και καυσίμων για δέκα ημέρες. Στην Ινδία, που συνεχίζει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, ο υπουργός Πετρελαίου δήλωσε ότι το Νέο Δελχί «διαθέτει επαρκή αποθέματα», χωρίς να αποκλείει πρόσθετα μέτρα. Κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι τα αποθέματα αρκούν για 7 έως 8 εβδομάδες.

Η κυβέρνηση του Βιετνάμ προετοιμάζει διάταγμα για μηδενισμό των δασμών στις εισαγωγές καυσίμων έως τα τέλη Απριλίου, με στόχο «τη σταθεροποίηση της εσωτερικής αγοράς και τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας».

Μέτρα εξοικονόμησης και δελτίο καυσίμων

Οι Φιλιππίνες και το Πακιστάν υιοθέτησαν τετραήμερη εργάσιμη εβδομάδα (με εξαίρεση τις τράπεζες) για εξοικονόμηση καυσίμων. Στη Μανίλα, οι δημόσιες υπηρεσίες καλούνται να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10-20%. Στο Πακιστάν, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για δύο εβδομάδες, τα πανεπιστήμια θα λειτουργούν διαδικτυακά και οι μισοί δημόσιοι υπάλληλοι θα εργάζονται εξ αποστάσεως.

Στη Μιανμάρ, από το Σάββατο η βενζίνη διανέμεται με δελτίο και επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο των μισών ιδιωτικών οχημάτων. Αντίστοιχα, στο Μπαγκλαντές τα καύσιμα μοιράζονται με δελτίο, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλες ουρές στα πρατήρια και ορισμένα επεισόδια.