Πλούσιο είναι το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα με αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, χάντμπολ και τένις που καλύπτουν όλο το απόγευμα και τη νύχτα.

Στο ποδόσφαιρο, στις 18.00 το COSMOTE SPORT 1 μεταδίδει την αναμέτρηση Παναιτωλικός – Κηφισιά, ενώ στις 21.30 ακολουθούν δύο αγώνες: Αλμερία – Λεονέσα στο NOVASPORTS START και Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ στο COSMOTE SPORT 3. Στις 22.00 το NOVASPORTS PRIME προβάλλει τον αγώνα Εσπανιόλ – Οβιέδο.

Στο μπάσκετ, στις 18.30 η ΕΡΤ2 μεταδίδει το παιχνίδι Βίκος Ιωαννίνων – ΑΓΕ Χαλκίδας, ενώ στις 21.00 το COSMOTE SPORT 7 φιλοξενεί τη συνάντηση Αρμάνι Μιλάνο – Καντού.

Το χάντμπολ περιλαμβάνει στις 16.45 το ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Η δράση συνεχίζεται στο τένις με τα τουρνουά WTA και ATP 1000 στο Ίντιαν Γουέλς. Το NOVASPORTS 6 μεταδίδει από τις 20.00 τους αγώνες του WTA, ενώ το COSMOTE SPORT 6 μεταφέρει τους αγώνες του ATP στις 20.00, τα μεσάνυχτα και στις 04.00 τα ξημερώματα.