Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν ολοκλήρωσε την πορεία της στο Κύπελλο Ασίας, μετά τον αποκλεισμό της από τις Φιλιππίνες με 2-0. Οι αθλήτριες ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλειά τους.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, οι διεθνείς παίκτριες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες λόγω της άρνησής τους να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο, κίνηση που χαρακτηρίστηκε από τα μέσα ως «προδοσία εν καιρώ πολέμου».

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με δύο αναρτήσεις του στα social media, υπογράμμισε ότι η Αυστραλία κάνει μεγάλο λάθος που δεν παρέχει άσυλο στις αθλήτριες. Όπως τόνισε, αν οι παίκτριες εξαναγκαστούν να επιστρέψουν στο Ιράν, πιθανότατα θα αντιμετωπίσουν ακόμη και θανάσιμο κίνδυνο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Η Αυστραλία κάνει ένα τρομερό ανθρωπιστικό λάθος επιτρέποντας στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν να επιστρέψει με το ζόρι πίσω στο Ιράν, όπου πιθανότατα θα σκοτωθούν. Μην το κάνετε, κύριε Πρωθυπουργέ (Άντονι Αλμπανέζε), δώστε άσυλο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τις δεχτούν αν δεν το κάνετε εσείς. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πρόεδρος Ντόνλαντ Τζ. Τραμπ».

Ενώ στη συνέχεια, πρόσθεσε:

«Μόλις μίλησα με τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, σχετικά με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν. Το χειρίζεται! Πέντε έχουν ήδη τακτοποιηθεί και οι υπόλοιπες βρίσκονται καθ’ οδόν. Ωστόσο, ορισμένες αισθάνονται ότι πρέπει να επιστρέψουν, επειδή ανησυχούν για την ασφάλεια των οικογενειών τους, καθώς υπάρχουν απειλές εναντίον των συγγενών τους αν δεν επιστρέψουν.