Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα τα σχολεία στα Ιωάννινα, σύμφωνα με απόφαση του δήμου Ιωαννιτών.

Η απόφαση αφορά όλα τα σχολεία της περιοχής, προκειμένου τεχνικά κλιμάκια να πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα σχολικά κτήρια μετά τον σεισμό που σημειώθηκε την Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του δήμου, η απόφαση ελήφθη εξαιτίας του ισχυρού σεισμού που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής και της συνεχιζόμενης μετασεισμικής δραστηριότητας.

Για καθαρά προληπτικούς λόγους, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων και των παιδικών σταθμών του δήμου τη Δευτέρα 9 Μαρτίου.