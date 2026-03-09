Kαθώς η τελευταία γενιά της Σειράς 3 βρίσκεται προ των πυλών, το ίδιο ισχύει και για το πρώτο sedan μοντέλο της BMW Neue Klasse: την αμιγώς ηλεκτρική BMW i3. Τα πρωτότυπα υποβάλλονται τώρα σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δοκιμών στο χειμερινό κέντρο δοκιμών της BMW Group στο Arjeplog της Σουηδίας.

Η σχεδίαση της BMW i3 θα αποκαλυφθεί στις 18 Μαρτίου 2026. Η νέα γενιά αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων διαθέτει σύστημα eDrive έκτης γενιάς (Gen6). «Η BMW i3 εφαρμόζει τα τυπικά χαρακτηριστικά του σπορ sedan σε μια εντελώς νέα φιλοσοφία αυτοκινήτου, που καθορίζεται από το DNA της BMW Σειράς 3.

Εν όψει της προετοιμασίας της BMW i3 για τη μαζική παραγωγή, η ομάδα δοκιμών και εξέλιξης πραγματοποιεί την τελική ρύθμιση των συστημάτων της δυναμικής οδήγησης στους χιονισμένους δρόμους και τις παγωμένες λίμνες της Σουηδίας.

Οι δοκιμές αντοχής σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν και σε χειμερινές οδικές συνθήκες στο βορειότερο άκρο της Σουηδίας είναι μια μακροχρόνια παράδοση της BMW. Οι χιονισμένοι δρόμοι γύρω από το Arjeplog και οι παγωμένες λίμνες που προσομοιώνουν ακραίες συνθήκες οδήγησης δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για την αξιολόγηση και τη ρύθμιση των συστημάτων κίνησης και ανάρτησης. Τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα: οι χαμηλοί συντελεστές τριβής των επιφανειών που καλύπτονται από χιόνι και πάγο επιτρέπουν στους μηχανικούς να δοκιμάζουν, να αναλύουν και να βελτιστοποιούν με ακρίβεια τις αλληλεπιδράσεις των συστημάτων αυτών, σε συνθήκες πιστής αναπαραγωγής. Πρόκειται για τη βάση της χαρακτηριστικής οδηγικής απόλαυσης της BMW.