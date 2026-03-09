Την ανησυχία τής επιχειρηματικής κοινότητας μεταφέρει το Επιμελητήριο Βοιωτίας, με υπόμνημά του προς τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, τους βουλευτές Βοιωτίας και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και ζητάει «την άμεση λήψη μέτρων, για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές καυσίμων».

Πιο αναλυτικά, το επιμελητήριο επισημαίνει στην επιστολή του: «Το τελευταίο διάστημα διατυπώνονται αυξανόμενες διαμαρτυρίες από επαγγελματίες του κλάδου των μεταφορών και των logistics, σχετικά με τις σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, που παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες. Συγκεκριμένα, το τελευταίο διάστημα καταγράφονται συνεχείς και υπέρμετρες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες φθάνουν έως και το 20%, ιδιαίτερα στο χονδρικό στάδιο της διακίνησης (τιμές διυλιστηρίων), επιβαρύνοντας σημαντικά το μεταφορικό κόστος και τη λειτουργία των επιχειρήσεων».

Οι ανατιμήσεις αυτές, συνεχίζει το επιμελητήριο, αποδίδονται στις εξελίξεις και στην αβεβαιότητα, που επικρατεί λόγω της γεωπολιτικής έντασης και των πολεμικών εξελίξεων στην περιοχή του Ιράν. «Ωστόσο, εμφανώς διαπιστώνεται, ότι οι αυξήσεις αυτές δεν δικαιολογούνται από νέες προμήθειες καυσίμων με αυξημένο -λόγω των εξελίξεων- κόστος, αλλά οφείλονται στην ανάπτυξη φαινομένων αισχροκέρδειας, τα οποία επιβαρύνουν άμεσα τους επαγγελματίες, που εκτελούν μεταφορικό έργο, τις επιχειρήσεις συνολικά και τελικά, τους καταναλωτές» όπως σημειώνεται.

Το επιμελητήριο αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις της Βοιωτίας, ιδιαίτερα στους κλάδους των μεταφορών, της μεταποίησης, του εμπορίου, της αγροτικής παραγωγής αλλά και του τουρισμού, αντιμετωπίζουν ήδη αυξημένες λειτουργικές δαπάνες και η περαιτέρω επιβάρυνση από το κόστος καυσίμων θα περιορίσει την ανταγωνιστικότητά τους και θα επιφέρει ζητήματα βιωσιμότητας.

Το επιμελητήριο ζητάει:

– εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά καυσίμων,

– άμεση διερεύνηση φαινομένων αισχροκέρδειας ή αδικαιολόγητων αυξήσεων,

– λήψη μέτρων προστασίας της αγοράς και των επιχειρήσεων από αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις.

«Πιστεύουμε, ότι η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει τη διαφάνεια και τη δίκαιη λειτουργία της αγοράς, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα στρέβλωσης, που πλήττουν την πραγματική οικονομία.

Παράλληλα, θεωρούμε αναγκαίο να σχεδιαστούν έγκαιρα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων στην περίπτωση, που η γεωπολιτική κρίση παραταθεί και δημιουργηθούν συνθήκες μειωμένης επάρκειας και συνακόλουθα αυξημένων τιμών των καυσίμων στην ελληνική αγορά» καταλήγει η ανακοίνωση.