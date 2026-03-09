Ανθεκτικότητα παρουσιάζει μέχρι στιγμής ο τουρισμός της Κρήτης απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ το Επιμελητήριο Χανίων προχωρά στην κατάρτιση σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση πιθανών επιπτώσεων και την αξιοποίηση ενδεχόμενων ευκαιριών. Αυτό επισημαίνει, σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων και αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Αντώνης Ροκάκης, προσθέτοντας πως «μέχρι πριν από το ξέσπασμα της νέας πολεμικής σύγκρουσης στην περιοχή, οι ξενοδοχειακές προκρατήσεις για τη φετινή τουριστική περίοδο κατέγραφαν αύξηση περίπου 5% και, παρά το προσωρινό “πάγωμα” που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές ακυρώσεις, πέραν περιορισμένων περιπτώσεων επισκεπτών από τη Μέση Ανατολή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σενάριο παρατεταμένης έντασης θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τον παγκόσμιο τουρισμό, κυρίως μέσω της αύξησης του ενεργειακού κόστους, της ανόδου των αεροπορικών ναύλων και της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των ταξιδιωτών. Ωστόσο, η γεωγραφική απόσταση της Κρήτης από το πεδίο των συγκρούσεων, σε συνδυασμό με τη σταθερότητα που προσφέρει η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή, λειτουργούν προς το παρόν ως παράγοντες ασφάλειας για τους επισκέπτες.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Επιμελητήριο Χανίων συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, με στόχο την αποτίμηση των πρώτων επιπτώσεων των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή στην τοπική οικονομία και τη διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης. Όπως αναφέρεται, μέσα από διάλογο με τους φορείς της επιχειρηματικότητας θα εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια και παρεμβάσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της τοπικής οικονομίας.

Στην δήλωσή του, ο κ. Ροκάκης σημειώνει ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν ευρύτερη ανησυχία στις κοινωνίες και τις οικονομίες της νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς επηρεάζουν ζητήματα όπως το ενεργειακό κόστος, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις μεταναστευτικές ροές. Η υπέρβαση του ορίου των 100 δολαρίων ανά βαρέλι πετρελαίου, όπως τονίζει, εντείνει τις πιέσεις στο κόστος ενέργειας, το οποίο ήδη αποτελεί σημαντικό βάρος για την ελληνική οικονομία.

Παράλληλα, μιλάει και για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τα νότια της Κρήτης τους προηγούμενους μήνες, υπογραμμίζοντας ότι ενδεχόμενη κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή θα μπορούσε να εντείνει περαιτέρω την πίεση στα ευρωπαϊκά σύνορα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αποτελεσματική διαχείριση του ζητήματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τέλος, επισημαίνει ότι η Κρήτη διαθέτει ισχυρή παραγωγική βάση και στον αγροδιατροφικό τομέα, στοιχείο που, όπως αναφέρει, έχει αποδειχθεί στο παρελθόν ότι μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας ανθεκτικότητας σε περιόδους διεθνών κρίσεων. Μέσα σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, καταλήγει, η συντονισμένη προετοιμασία των θεσμών, της αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής κοινότητας μπορεί να μετατρέψει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες για την οικονομική ανάπτυξη των Χανίων και της Κρήτης.