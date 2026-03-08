Με τις πέντε αναμετρήσεις να διεξάγονται την ίδια ώρα, ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος της Volleyleague και πλέον γνωρίζουμε τη σειρά της πρώτης τετράδας που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 της Καλαμάτας και τερμάτισε στην πρώτη θέση, με τον Μίλωνα να είναι δεύτερος μετά τη νίκη του 3-1 επί της Κηφισιάς. Παράλληλα, στο ντέρμπι της ημέρας, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-2 τον Ολυμπιακός και τερμάτισε τρίτος, με τους Ερυθρόλευκους να είναι τέταρτοι.

Έτσι στη φάση των ημιτελικών, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με πλεονέκτημα έδρας σε μια σειρά «αιωνίων», ενώ ο Μίλων έχοντας επίσης πλεονέκτημα έδρας, θα διεκδικήσει την παρουσία του στους τελικούς κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Τέλος, στο μίνι πρωτάθλημα των 5-7 θα βρεθούν αντιμέτωποι οι ΟΦΗ, Πανιώνιος και Καλαμάτα, ενώ στα playouts θα βρίσκονται Κηφισιά, Φοίνικας Σύρου και Φλοίσβος. Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής: Καλαμάτα-Παναθηναϊκός 0-3 Μίλων-Κηφισιά 3-1 Πανιώνιος-Φλοίσβος 2-3 ΟΦΗ-Φοίνικας Σύρου 3-2 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 3-2 Η τελική βαθμολογία: