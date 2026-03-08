Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο μεγάλο ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με ξεκάθαρο στόχο τη νίκη που θα τον κρατήσει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν όχι μόνο να παραμείνουν πρώτοι, αλλά και να πανηγυρίσουν την πρώτη φετινή νίκη απέναντι στον «Δικέφαλο του Βορρά». Παράλληλα, ένα θετικό αποτέλεσμα θα δώσει σημαντική αγωνιστική και ψυχολογική ώθηση στην πειραϊκή ομάδα ενόψει της κρίσιμης τελικής ευθείας του πρωταθλήματος και των playoffs.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Τσικίνιο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

Για να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση, πατήστε εδώ.