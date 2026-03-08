Ο ΠΑΟΚ είχε καλή ευκαιρία για να προηγηθεί στο Καραϊσκάκη στο 66′.
Ο Κωνσταντέλιας βρέθηκε τετ α τετ με τον Τζολάκη, έκανε το πλασέ αλλά ο Πιρόλα πρόλαβε την μπάλα πριν περάσει την γραμμή και στη συνέχεια ο Ρέτσος την έδιωξε κόρνερ.
Δείτε την φάση:
Ο ΠΑΟΚ είχε καλή ευκαιρία για να προηγηθεί στο Καραϊσκάκη στο 66′.
Ο Κωνσταντέλιας βρέθηκε τετ α τετ με τον Τζολάκη, έκανε το πλασέ αλλά ο Πιρόλα πρόλαβε την μπάλα πριν περάσει την γραμμή και στη συνέχεια ο Ρέτσος την έδιωξε κόρνερ.
Δείτε την φάση:
Η εικόνα του Παναθηναϊκoύ τις τελευταίες εβδομάδες, είναι η απόδειξη ότι αυτή η ομάδα βρήκε ξανά την αυτοπεποίθηση και την πίστη της. Εκεί που πριν από λίγο καιρό κυριαρχούσαν η αμφισβήτηση και η πίεση, πλέον στα γήπεδα μπαίνει ένα ποδοσφαιρικό σύνολο που παίζει με καθαρό μυαλό, πειθαρχία και προσήλωση στο πλάνο της. Κι όλα αυτά […]
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρέθηκε σε θέση βολής αλλά ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ ήταν σ' ετοιμότητας κάνοντας νέα δύσκολη επέμβαση
Ο Κωνσταντέλιας πλάσαρε τον Τζολάκη, αλλά ο Πιρόλα πρόλαβε την μπάλα πριν αυτή περάσει την γραμμή
Πρόβλημα στον Ολυμπιακό με τον Παναγιώτη Ρέτσο που συμπλήρωσε κάρτες κόντρα στον ΠΑΟΚ και θα πρέπει να μείνει εκτός σε ένα από τα δύο τελευταία ματς πριν τα πλέι οφ.