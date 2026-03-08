Περίπου 400 Έλληνες επέστρεψαν τα ξημερώματα της Κυριακής στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από το Ντουμπάι, με πτήση που μετέφερε επιβάτες εγκλωβισμένους στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η ατμόσφαιρα στο αεροδρόμιο ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με συγγενείς να υποδέχονται συγκινημένοι τους δικούς τους ανθρώπους. Η αγωνία και η αβεβαιότητα των προηγούμενων ημερών έδωσαν τη θέση τους στη χαρά και την ανακούφιση, καθώς όλοι οι επιβάτες επέστρεψαν ασφαλείς και καλά στην υγεία τους.

Στις δηλώσεις τους, αρκετοί περιέγραψαν τις στιγμές έντονης αγωνίας που βίωσαν, ενώ άλλοι υπογράμμισαν ότι η κατάσταση δεν ήταν τόσο επικίνδυνη όσο είχε παρουσιαστεί, παρά το νέο χτύπημα κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι από ιρανικό drone.

Οι επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή

Από τις 3 Μαρτίου έχουν πραγματοποιηθεί εκατοντάδες επαναπατρισμοί Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους από διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι επιχειρήσεις εξελίσσονται με συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών.

3-4 Μαρτίου: Συνολικά 162 επαναπατρισμοί – 93 από Ομάν με Aegean Airlines, 42 από Βηθλεέμ οδικώς προς Αίγυπτο και 27 από ΗΑΕ αεροπορικώς προς Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια οδικώς προς Θεσσαλονίκη.

5 Μαρτίου: Πραγματοποιήθηκαν 315 επαναπατρισμοί – 91 από Άμπου Ντάμπι με C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, 101 από Ντουμπάι με Aegean Airlines, 113 από Σάρζα με Air Arabia και 10 οδικώς από Ιερουσαλήμ προς Αίγυπτο.

6 Μαρτίου: Επαναπατρίστηκαν 277 άτομα – 46 από Ομάν με Aegean Airlines, 89 από Ομάν με SKY express και 142 από Σάρζα με δύο πτήσεις της Air Arabia.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισκέφθηκε τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου, όπου συντονίζονται οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού των Ελλήνων πολιτών από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Για μία από τις πιο απαιτητικές επιχειρήσεις που έχει κληθεί να διαχειριστεί η ελληνική διπλωματική υπηρεσία έκανε λόγο ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Όπως έγινε γνωστό, προτεραιότητα δίνεται σε παιδιά, ηλικιωμένους, ασθενείς και τουρίστες που δεν μπορούν να παραμείνουν στις περιοχές αυτές, ενώ οι μόνιμοι κάτοικοι επαναπατρίζονται εφόσον το επιθυμούν.

Οι πτήσεις επαναπατρισμού πραγματοποιούνται καθημερινά, ανάλογα με τις συνθήκες ασφάλειας στον εναέριο χώρο και τις άδειες που χορηγούν οι τοπικές αρχές. Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.