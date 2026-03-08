H νέα κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, με αιχμή την αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ με το Ιράν, δεν περιορίζεται στα πεδία των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Οι επιπτώσεις διαχέονται ήδη στο παγκόσμιο σύστημα μεταφορών και ταξιδιών, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας για τη νέα τουριστική σεζόν που αρχίζει σε λίγες εβδομάδες. Για την Ελλάδα, που έχει εδραιωθεί ως κορυφαίος προορισμός της Ανατολικής Μεσογείου, το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξουν συνέπειες, αλλά πόσο βαθιές και τι διάρκεια θα έχουν.

Η διεθνής αεροπορική κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές αναταράξεις. Κομβικά αεροδρόμια της ευρύτερης περιοχής, όπως το διεθνές αεροδρόμιο του Dubai International Airport, αναγκάστηκαν να περιορίσουν ή να αναστείλουν δραστηριότητες ύστερα από στοχευμένα πλήγματα, οδηγώντας σε χιλιάδες ακυρώσεις και ανακατευθύνσεις πτήσεων. Η εικόνα της αστάθειας επηρεάζει όχι μόνο τους επιβάτες που ταξιδεύουν προς τη Μέση Ανατολή, αλλά και όσους χρησιμοποιούν την περιοχή ως ενδιάμεσο κόμβο για πτήσεις προς την Ευρώπη.

Για την Ελλάδα, που τα τελευταία χρόνια επένδυσε στην προσέλκυση ταξιδιωτών από ΗΠΑ και Ασία, μέσω σύνθετων δρομολογίων, η διατάραξη των αεροπορικών ροών αυξάνει το κόστος και τον χρόνο μετακίνησης. Ταυτόχρονα, οι ταξιδιωτικές οδηγίες και ο φόβος απρόβλεπτων εξελίξεων, ενισχύουν την επιφυλακτικότητα, ιδίως σε κοινά «υψηλής δαπάνης» που επιλέγουν πολυτελείς και multi–destination εμπειρίες.

Η «εικόνα της περιοχής»

Παρότι η Ελλάδα δεν αποτελεί εμπόλεμη ζώνη, η γεωγραφική της τοποθέτηση στην Ανατολική Μεσόγειο επηρεάζει την αντίληψη των αγορών. Η γενικευμένη εντύπωση ότι «η ευρύτερη περιοχή» βρίσκεται σε αναταραχή, μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά, ιδιαίτερα για ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ιαπωνία, που δίνουν έμφαση στη σταθερότητα και στην απρόσκοπτη αεροπορική σύνδεση. Οι παραδοσιακές ευρωπαϊκές αγορές εμφανίζονται πιο ανθεκτικές, καθώς βασίζονται σε απευθείας πτήσεις μικρής και μεσαίας απόστασης. Ωστόσο, οι μακρινές αγορές – εκεί όπου η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια σημείωνε σημαντική διείσδυση – είναι πιο ευαίσθητες σε γεωπολιτικά σοκ και σε μεταβολές κόστους.

Κλάδοι

Ο αντίκτυπος δεν θα είναι ομοιόμορφος. Πρώτος στη λίστα κινδύνου βρίσκεται ο κλάδος της κρουαζιέρας, που ήδη δοκιμάζεται από τη διεθνή αβεβαιότητα. Τα δρομολόγια με στάσεις σε λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου και ενδιάμεσες πτήσεις μέσω της Μέσης Ανατολής ήδη δέχονται πιέσεις, ενώ οι εταιρείες επανεξετάζουν χάρτες και προσεγγίσεις.

Αντίστοιχα, οι αεροπορικές αφίξεις από τις ΗΠΑ και την Ασία επηρεάζονται άμεσα, καθώς οι διαδρομές μέσω των περιφερειακών κόμβων καθίστανται πιο περίπλοκες. Τα πακέτα πολυτελών ταξιδιών που συνδυάζουν Μέση Ανατολή και Ευρώπη/Ελλάδα, αντιμετωπίζουν ήδη ακυρώσεις ή επαναπρογραμματισμούς.

Στον αντίποδα, ο μαζικός παραθεριστικός τουρισμός – νησιά και ηπειρωτικοί προορισμοί – εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, στηριζόμενος κυρίως σε αγορές της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Καθοριστικός παράγοντας θα είναι η χρονική διάρκεια των εχθροπραξιών. Ενα βραχυπρόθεσμο σοκ 1 – 3 μηνών, θα προκαλέσει κύμα ακυρώσεων και μεταβολών, κυρίως σε κρουαζιέρες και διεθνείς πτήσεις. Σε ορίζοντα 3 – 6 μηνών, ενδέχεται να καταγραφεί πτώση κρατήσεων από αγορές που θα «παγώσουν» τις ταξιδιωτικές τους αποφάσεις. Αν όμως η αβεβαιότητα παραταθεί πέραν του εξαμήνου, τότε θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια νέα, πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στην Ανατολική Μεσόγειο συνολικά.

Καθησυχασμός

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), Γιάννης Χατζής, εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος. Οπως επισημαίνει, εφόσον δεν υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση, δεν αναμένονται σοβαρές επιπτώσεις για τον ελληνικό τουρισμό. Υπενθυμίζει ότι το 2025, παρά την προηγούμενη ένταση και τις ακυρώσεις πτήσεων από το Τελ Αβίβ, η αγορά του Ισραήλ επανήλθε ταχύτατα και κατέγραψε μία από τις ισχυρότερες χρονιές.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ (λίγο πριν από τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή) δείχνουν ότι οι βασικές αγορές διατηρούν την ανθεκτικότητά τους. Το Ηνωμένο Βασίλειο, που το 2025 συνεισέφερε περίπου 3,7 δισ. ευρώ – το 15,8% των συνολικών εσόδων – παραμένει το «βαρύ πυροβολικό», με προσδοκώμενη ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης το 2026. Επίσης, η Γερμανία με εισπράξεις 3,8 δισ. ευρώ, παραμένει σταθερός πυλώνας για τον ελληνικό τουρισμό, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία κινούνται σταθερά σε επίπεδα 1,3 δισ. ευρώ, η καθεμία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αμερικανική αγορά, με έσοδα κοντά στο 1,7 δισ. ευρώ το 2025. Παρά τις διακυμάνσεις, η Ελλάδα κατατάσσεται τέταρτη σε προτίμηση μεταξύ των μεσογειακών ανταγωνιστών για τους Αμερικανούς «υψηλής δαπάνης».

Η TUI

Πάντως, ήδη η TUI καταγράφει αλλαγές στις ταξιδιωτικές προτιμήσεις για το καλοκαίρι του 2026, με ορισμένους προορισμούς να ενισχύονται και άλλους να εμφανίζουν σημάδια επιβράδυνσης στη ζήτηση. Μιλώντας στο πλαίσιο της ITB Berlin, ο επικεφαλής της TUI Γερμανίας, Benjamin Jacobi, ανέφερε ότι οι πρώτες επιπτώσεις στη ζήτηση έγιναν αισθητές μόλις δύο ημέρες μετά την έναρξη της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνολική ζήτηση για καλοκαιρινές διακοπές δεν έχει μειωθεί, ωστόσο παρατηρούνται αλλαγές στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Μεταξύ των προορισμών που φαίνεται να επωφελούνται από τη συγκυρία είναι το δυτικό τμήμα της Μεσογείου καθώς και τα Κανάρια Νησιά, όπου η ζήτηση αυξάνεται και οι τιμές εκτιμάται ότι θα κινηθούν ανοδικά το επόμενο διάστημα.

Την ίδια στιγμή, πηγές της αγοράς επισημαίνουν ότι ήδη πριν από τα τελευταία γεγονότα, οι κρατήσεις κινούνταν με βραδύτερους ρυθμούς σε σχέση με πέρυσι.

Παρατηρείται, δηλαδή, μια στροφή στο last minute booking και περιορισμός της διάρκειας διαμονής. Ακόμη και ταξιδιώτες υψηλού εισοδήματος επιλέγουν λιγότερες ημέρες ή χαμηλότερη ημερήσια δαπάνη.