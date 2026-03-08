Στις 11 Μαρτίου και ώρα 18.00 κλείνει η πλατφόρμα της υποβολής αιτήσεων για το επίδομα παιδιού. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς η μη σωστή υποβολή της αίτησης θα τους καθυστερήσει την πληρωμή και δεν θα πληρωθούν στην πρώτη πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί 31 Μαρτίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet μέσω των ιστοσελίδων της ΗΔΙΚΑ και του ΟΠΕΚΑ.

Για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού, θα ληφθούν αρχικά υπόψη:

Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση του 2026.

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Μετά την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, το σύστημα θα επικαιροποιηθεί αυτόματα με τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025, προσαρμόζοντας ανάλογα το τελικό ποσό του επιδόματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται φέτος στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Βασική προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης είναι η επαρκής φοίτηση των τέκνων (από το προ-νήπιο έως το Γυμνάσιο).

Η αίτηση για το επίδομα παιδιού

Στην αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν:

Τα στοιχεία της σχολικής μονάδας.

Η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) του μαθητή.

Σε περίπτωση που η διασταύρωση των στοιχείων δεν καταστεί δυνατή αυτόματα από το σύστημα, οι αιτούντες θα κληθούν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν την οριστική υποβολή της αίτησης. Αιτήσεις που παραμένουν σε κατάσταση «προσωρινής αποθήκευσης» θεωρούνται μη υποβληθείσες και δεν θα ληφθούν υπόψη για την πληρωμή.

Τα βήματα

Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο δικαιούχος για να υποβάλει αίτηση για το επίδομα είναι συγκεκριμένα.

Ένας από τους δύο γονείς του παιδιού θα πρέπει να υποβάλει αίτηση Α21 είτε στο www.idika.gr είτε στο www.opeka.gr με τους κωδικούς Taxisnet. Τα περισσότερα πεδία τα συμπληρώνουν αυτόματα η ΑΑΔΕ και ο ΑΜΚΑ, αλλά ο χρήστης θα πρέπει να επιβεβαιώσει τα εισοδήματα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τον τραπεζικό λογαριασμό IBAN για την πίστωση του ποσού του επιδόματος.

Οι αιτήσεις αποθηκεύονται προσωρινά, αλλά ενεργοποιούνται μόνο με οριστική αποστολή.

Είναι αναγκαία η προσκόμιση επιπλέον εγγράφων για φοιτητές ή για παιδιά με ειδικές συνθήκες. Αυτά ανεβαίνουν ψηφιακά.

Εάν υπάρξει σφάλμα στην αίτηση, τότε αυτή μπορεί να ακυρωθεί και να υποβληθεί νέα. Αλλά τυχόν καταβληθέντα ποσά από λανθασμένη αίτηση επιστρέφονται.

Ποια θα είναι τα ποσά

Στις 31 Μαρτίου θα γίνει η πρώτη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού για το 2026. Το ποσό του επιδόματος προσαρμόζεται σε τρία επίπεδα ανάλογα με το εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών που έχει ένα νοικοκυριό. Αυτό φτάνει έως τα 140 ευρώ μηνιαίως για κάθε τέκνο άνω του τρίτου καθορίζεται από την κατηγοριοποίηση των οικογενειών σε Α, Β και Γ βάσει εσόδων.

Για το πρώτο και δεύτερο παιδί δίνεται ποσό από 28 ευρώ έως 70 ευρώ το μήνα, ενώ από το τρίτο και μετά αυτό διπλασιάζεται και φτάνει τα 56-140 ευρώ ανά μήνα.

Η διαδικασία προβλέπει ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα διαιρείται με την κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας. Η κλίμακα αυτή διαμορφώνεται ως εξής: ο πρώτος γονέας υπολογίζεται με συντελεστή 1, ο δεύτερος με 1/2 και κάθε παιδί με 1/4. Το αποτέλεσμα καθορίζει την εισοδηματική κατηγορία (Α, Β ή Γ) και συνεπώς το ύψος του μηνιαίου επιδόματος.

Στην πράξη, οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 28.000 ευρώ, έχει κλίμακα ισοδυναμίας 2. Το ισοδύναμο εισόδημα διαμορφώνεται στα 14.000 ευρώ και η οικογένεια εντάσσεται στη Γ κλίμακα, λαμβάνοντας 56 ευρώ τον μήνα.

Αντίστοιχα, οικογένεια με δύο γονείς και ένα παιδί, με ετήσιο εισόδημα 26.000 ευρώ, εμφανίζει ισοδύναμο εισόδημα 14.857 ευρώ και επίσης εντάσσεται στη Γ κλίμακα, με μηνιαίο επίδομα 28 ευρώ.

Στη Β κλίμακα εντάσσεται οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά και εισόδημα 18.800 ευρώ. Με ισοδύναμο εισόδημα 9.400 ευρώ, το επίδομα διαμορφώνεται στα 84 ευρώ τον μήνα.

Στην Α κλίμακα, όπου καταγράφονται τα χαμηλότερα ισοδύναμα εισοδήματα και τα υψηλότερα ποσά ενίσχυσης, τα ποσά αυξάνονται σημαντικά. Για παράδειγμα, οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά και εισόδημα 13.000 ευρώ λαμβάνει 280 ευρώ μηνιαίως, ενώ οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά και εισόδημα 12.000 ευρώ δικαιούται 140 ευρώ τον μήνα.

Αντίστοιχα, μονογονεϊκή οικογένεια με τρία παιδιά και εισόδημα 12.000 ευρώ λαμβάνει 280 ευρώ, με δύο παιδιά και εισόδημα 10.500 ευρώ λαμβάνει 140 ευρώ, ενώ με ένα παιδί και εισόδημα 9.000 ευρώ δικαιούται 70 ευρώ μηνιαίως.

Πηγή: O.T