Καπνός υψώθηκε από πολυώροφο κτίριο στην περιοχή της Μαρίνας του Ντουμπάι, έπειτα από αναφορές για ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση, πανικό και την εκκένωση κτιρίων, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία.

Η περιοχή, η οποία έχει μπει στο στόχαστρο των επιθέσεων του Ιράν με εκρήξεις τα τελευταία 24ωρα, αποτελεί μία από τις πλέον δημοφιλείς τουριστικές ζώνες του εμιράτου. Βρίσκεται κοντά στο τεχνητό νησί Παλμ Τζουμέιρα και φιλοξενεί σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος, όπως το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Ντουμπάι και το εμπορικό κέντρο Dubai Marina Mall.

An Iranian drone reportedly struck the 23 Marina tower in Dubai, UAE. pic.twitter.com/jtIJFAwpGI — Clash Report (@clashreport) March 7, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ιρανικός πύραυλος φαίνεται να αναχαιτίστηκε, με τμήματά του να συντρίβονται στον ουρανοξύστη 23 Marina. Από τον 88ο όροφο του κτιρίου, το οποίο είναι κατοικία, αναδύθηκαν καπνοί, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες μεταξύ των ενοίκων.

Βίντεο που δείχνουν τον καπνό να βγαίνει από το σημείο κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου.

Ωστόσο, από τα θραύσματα των πυραύλων φαίνεται να έχασε τη ζωή του ένας οδηγός αυτοκινήτου που βρισκόταν κοντά στο σημείο της πτώσης.

Το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του Ντουμπάι επιβεβαίωσε ότι συντρίμμια από αναχαίτιση έπεσαν πάνω σε όχημα, προκαλώντας τον θάνατο ενός αλλοδαπού κατοίκου ασιατικής υπηκοότητας.

Προειδοποιήσεις και εκκενώσεις

Την ίδια ώρα, κάτοικοι στο Ντουμπάι και στο Αμπού Ντάμπι έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα για εισερχόμενους πυραύλους. Οι ήχοι από αναχαιτίσεις ακούγονταν σε διάφορα σημεία της πόλης, ενώ ξεκίνησαν εκκενώσεις σε αρκετά κτίρια.

Παράλληλα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στη Μανάμα του Μπαχρέιν ανέφεραν ότι είχαν ακούσει και εκεί ισχυρές εκρήξεις νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Απειλές και δηλώσεις από το Ιράν

Οι απειλές από το Ιράν προς τις χώρες του Κόλπου συνεχίζονται. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου δήλωσε ότι τα κράτη που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις στην περιοχή «δεν θα απολαύσουν ειρήνη».

«Οι αμυντικές πολιτικές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι σταθερές και βασίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του μαρτυρικού μας Ιμάμη. Όσο συνεχίζεται η παρουσία αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, οι χώρες δεν θα μπορέσουν να απολαύσουν ειρήνη.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι και ο λαός του Ιράν είναι ενωμένοι σε αυτή την αρχή», ανέφερε στο X ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ