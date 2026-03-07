Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο αθλητικές μεταδόσεις, με πλούσιο πρόγραμμα από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μηχανοκίνητο αθλητισμό και τένις. Οι φίλοι των σπορ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν κορυφαίες αναμετρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά και ειδικές εκπομπές αφιερωμένες στις μεγάλες διοργανώσεις.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου

Το Σάββατο, το COSMOTE SPORT 1 ξεκινά στις 10:00 με το ματς Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός, ενώ ακολουθεί στις 18:00 η αναμέτρηση ΑΕΚ – ΑΕΛ σε ζωντανή μετάδοση. Το βράδυ, στις 22:00, οι φίλοι της Premier League θα παρακολουθήσουν το Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι LIVE.

Στο COSMOTE SPORT 2, η ημέρα περιλαμβάνει συνεχείς ποδοσφαιρικές μεταδόσεις, με αγώνες από τη Serie A και τη Super League, ενώ το βράδυ στις 21:45 μεταδίδεται το Γιουβέντους – Πίζα. Παράλληλα, το COSMOTE SPORT 4 φιλοξενεί μπασκετικές αναμετρήσεις από το ΝΒΑ και την Ευρωλίγκα, με κορυφαία στιγμή το Μπόστον Σέλτικς – Ντάλας Μάβερικς.

Οι λάτρεις των μηχανοκίνητων σπορ θα βρουν στο COSMOTE SPORT 5 πλούσιο περιεχόμενο από το WRC, το MotoGP και το GT World Challenge Europe, ενώ το COSMOTE SPORT 6 εστιάζει στο τένις, με μεταδόσεις από το ATP Challenger και το ATP Masters 1000.

Το πρόγραμμα της Κυριακής

Την Κυριακή, το COSMOTE SPORT 1 επανέρχεται δυναμικά με τον αγώνα Θέλτα – ΠΑΟΚ στις 10:30 και το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στις 21:00 LIVE. Στο ίδιο κανάλι, το απόγευμα στις 17:00 μεταδίδεται η αναμέτρηση Βόλος ΝΠΣ – ΟΦΗ.

Στο COSMOTE SPORT 2, ξεχωρίζουν οι αγώνες της Serie A, όπως το Φιορεντίνα – Πάρμα στις 16:00 και το Μίλαν – Ίντερ στις 21:45. Το COSMOTE SPORT 3 προσφέρει πλήρες αγγλικό ποδοσφαιρικό πρόγραμμα, με τα ματς Φούλαμ – Σαουθάμπτον και Λιντς – Νόριτς.

Από το μπασκετικό πρόγραμμα της ημέρας ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στο COSMOTE SPORT 4 και Αρμάνι Μιλάνο – Καντού στο COSMOTE SPORT 7.

Ειδικές μεταδόσεις και Παραολυμπιακοί Αγώνες

Το Σαββατοκύριακο περιλαμβάνει επίσης ζωντανές μεταδόσεις από τους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026, με αγωνίσματα στο αλπικό σκι και το σνόουμπορντ. Παράλληλα, οι φίλοι της Formula 1 θα ξυπνήσουν νωρίς την Κυριακή για το Γκραν Πρι Αυστραλίας 2026 στις 05:45, σε απευθείας μετάδοση.

Το αθλητικό διήμερο ολοκληρώνεται με σημαντικούς αγώνες από τη Super League, τη La Liga και τη Bundesliga, καθώς και τα καθιερωμένα pregame και postgame shows που συνοδεύουν τις μεγάλες αναμετρήσεις.