Τρεις στροφές πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, ο Άρης στέκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Και απέναντί του, ο Ατρόμητος.

Ο στόχος ήταν και παραμένει η κατάκτηση της 5ης θέσης, όσο δύσκολο και αν φαντάζει σε αυτή τη φάση. Ωστόσο, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα οι «κιτρινόμαυροι» αναζητούν αύριο μία νίκη που όχι μόνο θα τους βοηθήσει να πλησιάσουν σε αυτό τον στόχο. Πλέον, καλούνται να αποφύγουν και κάτι άλλο.

Μετά τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής, ο Άρης νιώθει την… ανάσα του 9-14 στην πλάτη του. Μόνο η σκέψη να υποχωρήσει σε αυτό φαντάζει ως παταγώδη αποτυχία σε μία σεζόν στην οποία δεν μπορεί να πετύχει κάτι πέρα από τον αυτονόητο στόχο της 5άδας. Προκειμένου, λοιπόν, να… σιγήσει αυτές τις φωνές αμφισβήτησης, αναζητά μόνο νίκη απέναντι σε έναν Ατρόμητο που είναι άμεσα ενδιαφερόμενος -βρίσκεται έναν βαθμό πίσω με 27- και αυτό αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας.

Ο Γρηγορίου αλλάζει… λογισμικό εν μέσω της ανάγκης των βαθμών

Για να φτάσει ο Άρης στη νίκη, το προφανές είναι ότι πρέπει να… παίξει κάτι! Η φιλοδοξία για το σημερινό παιχνίδι είναι ότι η ομάδα θα δώσει συνέχεια στην εικόνα της Λεωφόρου. Την ίδια ή και ένα… τσικ παραπάνω, με την επίθεση στο επίκεντρο και τον Γρηγορίου να δουλεύει αρκετά για ακόμη μία εβδ0μάδα.

Στο μυαλό του Γρηγορίου υπάρχει προφανώς το σημερινό παιχνίδι. Παράλληλα όμως έχει… και τον ΟΦΗ. Εκείνο έχει ουσιαστικά σημειωθεί ως ένα σημαντικό χρονικό ορόσημο, μέχρι το οποίο θέλει να έχει οδηγήσει την ομάδα στο επιθυμητό επίπεδο επιθετικής λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και τον περιορισμένο χρόνο που διαθέτει. Από την προηγούμενη κιόλας εβδομάδα προσπαθεί να προχωρήσει σε μια ουσιαστική «αλλαγή λογισμικού». Μια ομάδα που για μήνες βασιζόταν κυρίως στην άμυνά της για να αναπτύξει επιθέσεις ή κατέφευγε συχνά σε γεμίσματα, καλείται πλέον να προσαρμοστεί σε μια πιο επιθετική φιλοσοφία και σε ένα ποδόσφαιρο όπου θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Αυτή τη στιγμή ο βασικός αντίπαλος του Άρη είναι ο χρόνος, αλλά και η ανάγκη για βαθμούς, η οποία υπήρχε ήδη και γίνεται ακόμη πιο επιτακτική ενόψει του αγώνα με τον Ατρόμητο. Για να μπορέσει, άλλωστε, η ομάδα να παρουσιάσει τη βελτίωση που επιδιώκει ο Γρηγορίου μέχρι το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, θα πρέπει στο μεσοδιάστημα να έχει εξασφαλίσει και τα απαραίτητα αποτελέσματα. Στόχος, ιδανικά, είναι το απόλυτο μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος