Δημοφιλή
- 1
Μερομήνια 2026: Έρχεται Μάρτης «γδάρτης» – Πότε θα δούμε τα πρώτα χιόνια
- 2
Ιράν: Ποιες χώρες της Ευρώπης απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης
- 3
Αρχαία ελληνική επιγραφή στο Αφγανιστάν φανερώνει τον ελληνιστικό πολιτισμό της Κανταχάρ
- 4
«Κρατήστε μετρητά για μία εβδομάδα» - Η πρώτη προειδοποίηση από ευρωπαϊκή χώρα
- 5
Τρίπολη: Νεκρή αστυνομικός από πυροβολισμό μέσα στο διαμέρισμά της
- 6
ΕΟΠΥΥ: Το «κρυφό» 100άρι που δικαιούστε για γυαλιά οράσεως - Η διαδικασία εξπρές για την αποζημίωση
- 7
Το παράδοξο της μηχανικής των Μάγια: Κυρίαρχοι του νερού, αιχμάλωτοι του υδραργύρου
- 8
Κικίλιας: Υπερήφανοι για τις φρεγάτες και τα F-16 που είναι στην Κύπροι είπε για τα πλοία στα Στενά του Ορμού
- 9
Θρίλερ με την εξαφάνιση του «ρεμπέτη της Αριστοτέλους» στην Θεσσαλονίκη
- 10
Νέες μαρτυρίες και στοιχεία για την εξαφάνιση του Κώστα Γρεβενίτη στον Βλαχιώτη Λακωνίας
To masterclass του κόουτς Μπαρτζώκα
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας (κατά δήλωσή του) όχι απλά δεν λατρεύει το σκάκι αλλά δεν παίζει κιόλας. Όμως είναι δεδομένο ότι γνωρίζει τους βασικούς κανόνες αυτού του κορυφαίου πνευματικού παιχνιδιού. Λες λοιπόν και κάποια ανώτερη δύναμη (της μοίρας) τον δοκιμάζει κάθε φορά ιδιαίτερα στα μεγαλύτερα ντέρμπι της Ευρώπης αυτά με τον Παναθηναϊκό και χθες κλήθηκε να […]
Η μεγάλη ώρα του Λευτέρη Πετρούνια – Πότε αγωνίζεται στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού
Ο Λευτέρης Πετρούνιας επιστρέφει για ακόμη μία μεγάλη πρόκληση, αγωνιζόμενος στον τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου των κρίκων στο Μπακού. Μετά από εξαιρετική επίδοση στα προκριματικά, θέλει να εμπλουτίσει τη συλλογή του. Ο «άρχοντας των κρίκων» έχει ήδη κατακτήσει τέσσερα μετάλλια( 3 χρυσά και ένα ασημένιο) σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο αγώνισμα. Με την […]
Πώς μπορεί να γίνει ντέρμπι Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού στα Play Offs της EuroLeague
Με τον Ολυμπιακό να «κλειδώνει» σιγά-σιγά το πλεονέκτημα έδρας και τον Παναθηναϊκό να παλεύει για την πρώτη δεκάδα, πολλοί αναρωτιούνται πότε οι δύο «αιώνιοι» θα ξαναβρεθούν αντιμέτωποι στα Play Offs. Ο Ολυμπιακός, παρά τις απουσίες των Βεζένκοφ και Ουόκαπ, επικράτησε του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ με 86-80 για την 30η αγωνιστική, φτάνοντας τις 11 συνεχόμενες νίκες […]
Αταμάν: «Χάσαμε το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο»
ΟΙ δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν την ήττα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι «αιωνίων».