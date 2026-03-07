Στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Λάρισα με στόχο τη νίκη που θα την στείλει στην κορυφή της βαθμολογίας. Στην προηγούμενη αναμέτρηση, η ομάδα του Νίκολιτς δεν κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς, αφού ο Βόλος στάθηκε το εμπόδιο. Με το τελικό 2-2 έδωσε μόνο έναν βαθμό στην «Ένωση».

Η μάχη για την 5η θέση στη Super League κορυφώνεται με τον Άρη να υποδέχεται τον Ατρόμητο σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Οι «θεσσαλονικείς» πρέπει να αντιδράσουν μετά την ήττα από τον Παναθηναικό στη Λεωφόρο ( 3-1), ενώ η ομάδα της Αθήνας προέρχεται από νίκη εντός έδρας απέναντι στον Παναιτωλικό με 1-0.

Και στα δύο παιχνίδια, κάθε βαθμός είναι κρίσιμος, με Άρη και ΑΕΚ να στοχεύουν σε καθοριστικά αποτελέσματα στην τελική ευθεία της σεζόν.

Το πρόγραμμα ενόψει συνέχειας:

Πρόγραμμα ΑΕΚ

15/3 Ατρόμητο εκτός (19:30)

22/3 Κηφισιά εντός (19:00)

Πρόγραμμα Λάρισα

14/3 Αστέρας εντός (20:00)

22/3 Ολυμπιακός εκτός (19:00)

Πρόγραμμα Άρη

14/3 Πανσερραικός εκτός (19:30)

22/3 ΟΦΗ εντός (19:00)

Πρόγραμμα Ατρομήτου

14/3 ΑΕΚ εντος (19:30)

22/3 Λεβαδειακός εκτός (19:00)