Ο Σάββας Παντελίδης έμεινε ικανοποιημένος από την απόδοση της ΑΕΛ Novibet στη Νέα Φιλαδέλφεια, παρά την ήττα από την ΑΕΚ.

Η ομάδα της Λάρισας πάλεψε για να αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα στο ματς της Allwyn Arena, αλλά ηττήθηκε 1-0. Ο Παντελίδης τόνισε ότι οι παίκτες του αγωνίστηκαν καλά, ωστόσο πλήρωσαν το γρήγορο γκολ που δέχθηκαν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σάββας Παντελίδης στην COSMOTE TV: Για το ματς: «Ξεκινήσαμε με τον σχηματισμό που επιλέγουμε στα τελευταία παιχνίδια αλλά με μια μικρή αλλαγή στον χώρο του φορ, και αυτό γιατί θέλαμε να απορροφήσουμε στο πρώτο ημίχρονο την πίεση της ΑΕΚ.

Αλλά είχαμε ατυχία γιατί βρεθήκαμε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ, αλλά σίγουρα μετά το γκολ έχουμε αντιδράσει και έχουμε μια καλή παρουσία. Δεν λέω ότι έπρεπε να κερδίσουμε, αλλά σίγουρα η εικόνα μας δεν είναι άσχημη, σε γεμίζει ελπίδες και μια εικόνα που λέει να δουλέψουμε παραπάνω για να γίνουμε καλύτεροι».