Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ απέναντι στην ΑΕΛ Novibet πολύ νωρίς, στο 5ο λεπτό, με κοντινή προβολή του Μουκουντί, έπειτα από κεφαλιά του Βάργκα που πέρασε κάτω από τα πόδια του Αναγνωστόπουλου.
Άρης – Ατρόμητος: Με δέκα παίκτες οι κιτρινόμαυροι μετά την αποβολή του Γκαρέ
Ο Άρης θα συνεχίσει τον αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο στο Κλεάνθης Βικελίδης με δέκα παίκτες, καθώς ο Γκαρέ αποβλήθηκε στο 41ο λεπτό. Σε φάση διαρκείας, μετά από διπλή επέμβαση του Γκουγκεσασβίλι, ο Γκαρέ ανέβασε το πόδι του και κλότσησε στο κεφάλι τον Ούρονεν, που επιχειρούσε να απομακρύνει την μπάλα. Ο διαιτητής Παπαπέτρου δεν δίστασε και […]
Σοβαρό πλήγμα για τη Μονακό – Πιθανό το ενδεχόμενο να απουσιάσει για το υπόλοιπο της σεζόν
Νέα προβλήματα προέκυψαν για τη Μονακό, καθώς ο Νίκολα Μίροτιτς τραυματίστηκε και θα απουσιάσει για σημαντικό χρονικό διάστημα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Μετά την πρόσφατη ήττα από τη Φενέρμπαχτσε για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη καλείται να διαχειριστεί ακόμη μία σημαντική απώλεια. Ο 35χρονος φόργουορντ υπέστη σοβαρό τραυματισμό […]
Σοκαριστικό τάκλιν στην Ονδούρα: Έριξε κάτω δύο αντιπάλους με μία κίνηση και αποβλήθηκε
Ένα ιδιαίτερα σκληρό μαρκάρισμα σημειώθηκε στο πρωτάθλημα της Ονδούρας, στον αγώνα ανάμεσα στη Μαραθόν και την Ολίμπια, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Λίγο πριν από τη λήξη της αναμέτρησης για το πρωτάθλημα Κλαουσούρα, ο ποδοσφαιριστής Αντρέ Ορεγιάμα προσπάθησε να σταματήσει την επίθεση των αντιπάλων με ένα πολύ επικίνδυνο τάκλιν. Ο αμυντικός πήρε φόρα και με μια εναέρια […]
Η μεγάλη επιστροφή για την Καλαμάτα – Νίκησε τον Πανιώνιο και ανέβηκε στη Super League μετά από 26 χρόνια
Η Καλαμάτα πέτυχε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας με 1-0 του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη και εξασφάλισε και μαθηματικά την κατάκτηση της πρώτης θέσης στα playoffs του Β’ ομίλου της Super League 2. Με αυτό το αποτέλεσμα, η «Μαύρη Θύελλα» επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ύστερα από 26 χρόνια απουσίας. Το παιχνίδι […]
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 90-70: Πήρε το ντέρμπι το «τριφύλλι»
Ο Παναθηναϊκός έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της Α1 Γυναικών, επικρατώντας του Ολυμπιακού στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο ήταν άδειο λόγω τιμωρίας της έδρας. Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης σε όλη τη διάρκειά της και έφτασε σε μια άνετη νίκη. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη επικράτηση […]