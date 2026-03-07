Ο Παναθηναϊκός έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της Α1 Γυναικών, επικρατώντας του Ολυμπιακού στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο ήταν άδειο λόγω τιμωρίας της έδρας. Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης σε όλη τη διάρκειά της και έφτασε σε μια άνετη νίκη. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη επικράτηση […]