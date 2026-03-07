Με τον Ολυμπιακό να «κλειδώνει» σιγά-σιγά το πλεονέκτημα έδρας και τον Παναθηναϊκό να παλεύει για την πρώτη δεκάδα, πολλοί αναρωτιούνται πότε οι δύο «αιώνιοι» θα ξαναβρεθούν αντιμέτωποι στα Play Offs.

Ο Ολυμπιακός, παρά τις απουσίες των Βεζένκοφ και Ουόκαπ, επικράτησε του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ με 86-80 για την 30η αγωνιστική, φτάνοντας τις 11 συνεχόμενες νίκες απέναντι στους «πράσινους» στην EuroLeague και ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση με 19-10. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός με ρεκόρ 16-14 βρίσκεται οριακά στην πρώτη δεκάδα, στη 10η θέση που οδηγεί στα Play In. Αυτή τη στιγμή, οι ομάδες στις θέσεις 7-10 είναι ο Ερυθρός Αστέρας, η Μπαρτσελόνα, η Μονακό και ο Παναθηναϊκός.

Σύμφωνα με το σύστημα των Play In, ο νικητής του αγώνα μεταξύ των ομάδων στις θέσεις 7 και 8 παίρνει απευθείας εισιτήριο για τα Play Offs, ενώ ο ηττημένος αντιμετωπίζει τον νικητή από τις θέσεις 9 και 10.

Έτσι, για να προκύψει νέο ντέρμπι Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού σε σειρά πέντε αγώνων, θα πρέπει ο Ολυμπιακός να τερματίσει στη δεύτερη θέση και ο Παναθηναϊκός να φτάσει μέχρι την 7η, δημιουργώντας το ιδανικό σενάριο για ένα «αιώνιο» ρεβάνς στα Play Offs.