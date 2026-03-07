Η Microsoft ανακοίνωσε επίσημα το νέο Project Helix, παρουσιάζοντας την επόμενη γενιά της κονσόλας Xbox και σηματοδοτώντας μια σημαντική στροφή στη στρατηγική της εταιρείας, στην πιο καθοριστική στιγμή αναφορικά με το μέλλον του κλάδου των παιχνιδιών. Με νέα CEO την Asha Sharma, η εταιρεία αποκάλυψε μέσω teaser βίντεο αυτό το υβριδικό σύστημα, το οποίο φιλοδοξεί να ενώσει τον κόσμο των κονσολών με εκείνον των PC. Το Helix δεν θα είναι απλώς μια νέα κονσόλα Xbox, αλλά ένας «υπολογιστής για την τηλεόραση», ικανός να τρέχει παιχνίδια από Xbox Game Pass, Steam και άλλες πλατφόρμες PC, με έμφαση στην ευκολία χρήσης και τον εργονομικό controller.

Κύρια χαρακτηριστικά και καινοτομίες

Το Project Helix βασίζεται σε custom chip της AMD, ειδικά βελτιστοποιημένο για Windows 11, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις σε 4K και 8K ανάλυση. Θα υποστηρίζει backward compatibility με όλους τους τίτλους Xbox Series X/S, καθώς και πρόσβαση σε βιβλιοθήκες PC, δημιουργώντας ένα ενιαίο οικοσύστημα παιχνιδιών.

Η Asha Sharma επισήμανε ότι στόχος της Microsoft είναι η φιλοσοφία «Xbox παντού», καλύπτοντας cloud gaming, φορητές συσκευές όπως το ROG Xbox Ally, και τώρα αυτή τη νέα υβριδική κονσόλα. Η στρατηγική αυτή διαφοροποιείται από εκείνη της Sony, η οποία περιορίζει τα PS5/PC ports, ενώ η Microsoft ανοίγει τις πόρτες της σε third-party developers.

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε μέσω X (πρώην Twitter) και YouTube, με περισσότερες λεπτομέρειες να αναμένονται στο GDC. Το Helix έρχεται να απαντήσει στις προκλήσεις των πρόσφατων ετών για το Xbox, ενισχύοντας τον ρόλο του Game Pass Ultimate ως βασικού πυλώνα του οικοσυστήματος.

Χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας

Η κυκλοφορία του Project Helix προγραμματίζεται για τα τέλη του 2027, πιθανότατα τον Νοέμβριο, ακολουθώντας τον επταετή κύκλο των Series X/S. Η AMD έχει επιβεβαιώσει ότι η παραγωγή των chips θα ξεκινήσει μέσω TSMC στις αρχές του 2027, ωστόσο η Microsoft προειδοποιεί για ενδεχόμενες καθυστερήσεις λόγω ελλείψεων εξαρτημάτων και βελτιστοποιήσεων λογισμικού.

Η CEO Sharma δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έχουμε σχέδιο, αλλά τα σχέδια αλλάζουν». Η περίοδος αυτή συμπίπτει με τις φήμες για το PS6, προαναγγέλλοντας έναν νέο κύκλο έντονου ανταγωνισμού στη βιομηχανία των κονσολών.

Στρατηγική σημασία

Το Helix ενδέχεται να αποτελέσει την τελευταία παραδοσιακή κονσόλα της Microsoft, καθώς η εταιρεία δίνει έμφαση σε υπηρεσίες όπως το Game Pass, το cloud gaming και την ενσωμάτωση των Windows. Με έμφαση στην προσβασιμότητα, στοχεύει σε παίκτες που επιθυμούν την ισχύ ενός PC χωρίς την πολυπλοκότητα εγκατάστασης.

Για την Ελλάδα, όπου η gaming κοινότητα αναπτύσσεται ραγδαία, το ανοικτό οικοσύστημα PC του Helix δημιουργεί νέες ευκαιρίες για Έλληνες developers και στούντιο ανάπτυξης.

Συνολικά, το Project Helix επιχειρεί να ανανεώσει ριζικά την ταυτότητα του Xbox, μετατρέποντάς το σε πλατφόρμα του μέλλοντος. Το αν θα καταφέρει να πετύχει εκεί που οι προηγούμενες προσπάθειες απέτυχαν, παραμένει να αποδειχθεί.