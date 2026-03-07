Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται το διήμερο 6 και 7 Μαρτίου στην Αττική Οδό λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης οροφής της διάβασης του ανισόπεδου κόμβου (Α/Κ) Φυλής, στην Αττική Οδό, στις 6 και 7 Μαρτίου 2026, κατά τις ώρες 21.00 έως την 09.00 της επομένης, θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός της Αττικής Οδού, στο ύψος της χιλιομετρικής θέσης Α 19,000, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμου Φυλής.

Η κυκλοφορία από Ελευσίνα προς Αεροδρόμιο/Μαρκόπουλο θα εκτρέπεται στην έξοδο Φυλής (έξοδος 6) και μέσω της άνω διάβασης του Α/Κ Φυλής, τα οχήματα θα επανεισέρχονται στην Αττική οδό προς Αεροδρόμιο από τον σταθμό διοδίων Φυλής Ανατολικά.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

