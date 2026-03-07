Με μια απόφαση-σταθμό που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (761/Β/16.02.2026), η Πολιτεία βάζει τέλος στην ταλαιπωρία και το επιπλέον κόστος που επιβαρύνουν έως σήμερα τα άτομα με αναπηρία στη χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Με ανώτατο όριο τα 70 ευρώ για smartphones ειδικών προδιαγραφών και με ψηφιακή ταυτοποίηση μέσω του Εθνικού Μητρώου, η χώρα ευθυγραμμίζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, καθιστώντας την τεχνολογία πραγματικά προσβάσιμη σε όλους.

Φθηνά smartphones και εξειδικευμένος εξοπλισμός

Η πιο σημαντική αλλαγή αφορά την αγορά συσκευών. Οι πάροχοι υποχρεούνται να διαθέτουν τουλάχιστον έναν τύπο smartphone με κόστος έως 70 ευρώ για δικαιούχους με αναπηρία άνω του 67%. Οι συσκευές αυτές θα διαθέτουν ειδικές προδιαγραφές, όπως αναγνώστες οθόνης για τυφλούς, ενίσχυση ήχου έως 50 dB για βαρήκοους, μεγάλα πλήκτρα και δυνατότητα δόνησης ή οπτικών σημάτων.

Ο βοηθητικός εξοπλισμός, όπως Bluetooth, ακουστικά και συστήματα AAC, θα διατίθεται πλέον σε τιμή κόστους, διευκολύνοντας την πρόσβαση χωρίς οικονομικά εμπόδια.

Τέλος στην αναμονή και τις δυσκολίες εξυπηρέτησης

Η νέα ρύθμιση καταργεί την πολυετή ταλαιπωρία στην επικοινωνία με τα τμήματα εξυπηρέτησης και βλαβών. Τα άτομα με αναπηρία θα έχουν απόλυτη προτεραιότητα τόσο στα τηλεφωνικά κέντρα όσο και στην αποκατάσταση τεχνικών προβλημάτων.

Η επικοινωνία με τον πάροχο θα μπορεί να πραγματοποιείται μέσω βιντεοκλήσης στη νοηματική γλώσσα, μέσω Real Time Text (RTT) ή με αυτοματοποιημένη μετατροπή ομιλίας σε κείμενο. Επιπλέον, κατόπιν αιτήματος, οι λογαριασμοί και τα συμβόλαια θα αποστέλλονται δωρεάν σε μορφή Braille ή σε ηχητικό αρχείο.

Για πρώτη φορά, οι πάροχοι υποχρεώνονται να παρέχουν συστήματα UPS (αδιάλειπτης παροχής ενέργειας), ώστε να διασφαλίζεται ότι η επικοινωνία δεν θα διακόπτεται σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ιδιαίτερα σε έκτακτες ανάγκες. Η χρήση δεδομένων για υπηρεσίες μεσολαβητικής αναμετάδοσης θα γίνεται χωρίς χρέωση.

Ψηφιακή ταυτοποίηση και προστασία δεδομένων

Η γραφειοκρατία περιορίζεται στο ελάχιστο, καθώς η επιβεβαίωση της ιδιότητας του δικαιούχου θα πραγματοποιείται ψηφιακά μέσω του Ψηφιακού Μητρώου Ατόμων με Αναπηρία. Το ΦΕΚ προβλέπει αυστηρά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον GDPR, διασφαλίζοντας ότι η επεξεργασία των ευαίσθητων πληροφοριών θα γίνεται αποκλειστικά για την παροχή των διευκολύνσεων.

Πότε τίθενται σε ισχύ

Η εφαρμογή των νέων μέτρων θα γίνει σταδιακά, ώστε να δοθεί χρόνος στις εταιρείες για τεχνική προσαρμογή. Σε εννέα μήνες, δηλαδή τον Νοέμβριο του 2026, θα ξεκινήσει η υλοποίηση της πλειονότητας των ρυθμίσεων, που αφορούν τις συσκευές, την προτεραιότητα εξυπηρέτησης και τα UPS.

Έναν χρόνο μετά, τον Φεβρουάριο του 2027, θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η λειτουργία των υπηρεσιών μετατροπής ομιλίας σε κείμενο και η διασύνδεση με το Ψηφιακό Μητρώο.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ