Συνολικά 70,4 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε 73.000 δικαιούχους από τις 9 έως τις 13 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι πληρωμές αφορούν τόσο συνταξιοδοτικές παροχές όσο και επιδόματα ανεργίας και προγράμματα απασχόλησης.

Καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ

Από τις 9 έως και τις 13 Μαρτίου θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει συνολικά 52.400.000 ευρώ σε 72.100 δικαιούχους, στο πλαίσιο επιδομάτων και προγραμμάτων απασχόλησης.

Αναλυτικά, 28.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 47.000 δικαιούχους για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

Επιπλέον, 3.000.000 ευρώ θα λάβουν 3.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Παράλληλα, 20.000.000 ευρώ θα διατεθούν σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Τέλος, 1.400.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.300 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.