Ιράν και Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται στο επίκεντρο έντασης μετά τη δήλωση του υφυπουργού Εξωτερικών Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι χώρες μέλη της ΕΕ που θα συμμετάσχουν στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης θα αποτελέσουν «νόμιμους στόχους» για ιρανικά αντίποινα.

Σε συνέντευξή του στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό France 24, ο υφυπουργός τόνισε: «Οποιαδήποτε χώρα συμμετάσχει στην επίθεση κατά του Ιράν, που θα ενωθεί με την Αμερική και το Ισραήλ στην επίθεση κατά του Ιράν, ασφαλώς θα γίνει επίσης νόμιμος στόχος για τα ιρανικά αντίποινα».

Παρά τις δηλώσεις αυτές, ορισμένες χώρες της ΕΕ –μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ελλάδα και η Ιταλία– έχουν ήδη αποστείλει πολεμικά πλοία στην Κύπρο. Οι περισσότεροι κορυφαίοι αξιωματούχοι της Ένωσης, ωστόσο, επιμένουν στην ανάγκη αποκλιμάκωσης και προώθησης μιας διπλωματικής λύσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε νωρίτερα ότι το Βερολίνο συνεργάζεται στενά με τους εταίρους του για να βρεθεί κοινή προσέγγιση με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών με το Ιράν. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Γερμανία συμμερίζεται τους στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.