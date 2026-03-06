Η απόφαση της Φινλανδίας να άρει την πολυετή απαγόρευση εγκατάστασης πυρηνικών όπλων στο έδαφός της προκαλεί έντονη ανησυχία στην Ευρώπη, με τη Μόσχα να προειδοποιεί ότι θα απαντήσει σε περίπτωση που κάτι τέτοιο υλοποιηθεί.

Η Φινλανδία, η οποία μοιράζεται ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ευαίσθητα σύνορα με τη Ρωσία, είχε διατηρήσει στάση ουδετερότητας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Ωστόσο, εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 2023, ως απάντηση στη ρωσική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία.

Όπως ανακοίνωσε χθες το Ελσίνκι, σχεδιάζει να καταργήσει την απαγόρευση εγκατάστασης πυρηνικών όπλων, ανοίγοντας ενδεχομένως τον δρόμο για την παρουσία τους στο φινλανδικό έδαφος σε περίοδο πολέμου.

«Αυτή είναι μια δήλωση που οδηγεί σε κλιμάκωση των εντάσεων στην ευρωπαϊκή ήπειρο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Η ανακοίνωση προστίθεται στην ευαλωτότητα της Φινλανδίας, μια ευαλωτότητα που προκλήθηκε από τις ενέργειες των φινλανδικών αρχών. Το γεγονός είναι ότι με την εγκατάσταση πυρηνικών όπλων στο έδαφός της, η Φινλανδία αρχίζει να μας απειλεί. Και αν η Φινλανδία μας απειλεί, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Ευρωπαϊκές ανησυχίες και ενεργειακές ισορροπίες

Οι ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και οι απρόβλεπτες κινήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όπως η δήλωση πρόθεσής του να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας έχουν οδηγήσει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να επανεξετάσουν την ασφάλειά τους και τον ρόλο των πυρηνικών όπλων.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στο Ιράν, ο Πεσκόφ σημείωσε ότι η Ρωσία βρίσκεται σε διάλογο με εκπροσώπους της ιρανικής ηγεσίας, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με πιθανή ρωσική υποστήριξη προς την Τεχεράνη.

Η σύγκρουση στο Ιράν έχει αυξήσει τη ζήτηση για ρωσικά ενεργειακά προϊόντα, μία ημέρα μετά την απόφαση των ΗΠΑ να παραχωρήσουν στην Ινδία 30ήμερη εξαίρεση για την αγορά ρωσικού πετρελαίου που παραμένει ακινητοποιημένο στη θάλασσα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Τα Στενά του Ορμούζ, μέσα από τα οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων φορτίων πετρελαίου και LNG, έχει ουσιαστικά μετατραπεί σε απαγορευμένη ζώνη.

Η στάση της Ρωσίας στις ενεργειακές προμήθειες

Ο Πεσκόφ υπογράμμισε ότι η Ρωσία υπήρξε και παραμένει αξιόπιστος προμηθευτής πετρελαίου και φυσικού αερίου, τόσο μέσω αγωγών όσο και σε μορφή LNG. «Βλέπουμε σημαντική αύξηση της ζήτησης για ρωσική ενέργεια λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Τέλος, απέφυγε να αποκαλύψει τον όγκο των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου προς την Ινδία, μετά την εξαίρεση που έλαβε το Νέο Δελχί από την Ουάσιγκτον, έπειτα από μήνες αμερικανικών πιέσεων να περιορίσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.