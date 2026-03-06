Η FIFPRO, η παγκόσμια ένωση που εκπροσωπεί τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, κάλεσε τις διοργανώτριες αρχές του Κυπέλλου Ασίας Γυναικών 2026 να προστατεύσουν την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, μετά τις επιθέσεις που δέχθηκε από παρουσιαστή της κρατικής τηλεόρασης, ο οποίος τις χαρακτήρισε «προδότριες σε καιρό πολέμου».

Η FIFPRO απηύθυνε έκκληση τόσο προς τη FIFA, την παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, όσο και προς την Ασιατική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία (AFC), να λάβουν «όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παικτριών της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν».

Οι παίκτριες του Ιράν δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο πριν από την έναρξη του πρώτου τους αγώνα για το Κύπελλο Ασίας απέναντι στη Νότια Κορέα, στην Αυστραλία, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Αντιδράσεις στην Τεχεράνη

Ο παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν, Μοχαμάντ Ρεζά Σαχμπαζί, σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγόρησε τις παίκτριες για έλλειψη πατριωτισμού, χαρακτηρίζοντας τη στάση τους ως «αποκορύφωμα της ντροπής».

«Να πω μόνο ένα πράγμα: οι προδότες σε καιρό πολέμου πρέπει να αντιμετωπίζονται πιο αυστηρά», ανέφερε ο Σαχμπαζί, προσθέτοντας ότι «όποιος ενεργεί εναντίον της χώρας υπό πολεμικές συνθήκες πρέπει να τιμωρείται πιο σκληρά. Όπως στην περίπτωση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου που δεν τραγούδησε τον εθνικό ύμνο… αυτά τα άτομα πρέπει να αντιμετωπιστούν πιο αυστηρά».

Παρέμβαση της FIFPRO

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε στην πλατφόρμα X, η FIFPRO εξέφρασε έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των παικτριών, επισημαίνοντας ότι «εκτός από την επικίνδυνη κατάσταση που θα αντιμετωπίσουν εάν επιστρέψουν στο Ιράν μετά το τουρνουά, η FIFPRO Ασίας/Ωκεανίας ανησυχεί βαθιά για τις δημόσιες επιθέσεις της κρατικής τηλεόρασης εναντίον των παικτριών επειδή παρέμειναν σιωπηλές κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου πριν από τον πρώτο τους αγώνα».

Η οργάνωση σημείωσε ότι «κυκλοφορούν διαδικτυακά πλάνα στα οποία ο παρουσιαστής Μοχαμάντ Ρεζά Σαχμπαζί ζητά να αντιμετωπιστούν με το ‘στίγμα της ντροπής και της προδοσίας’». Αυτές οι δηλώσεις, σύμφωνα με τη FIFPRO, «εντείνουν σημαντικά τις ανησυχίες για την ασφάλεια των παικτριών σε περίπτωση επιστροφής τους στο Ιράν».

Η FIFPRO Ασίας/Ωκεανίας ανέφερε ότι έχει αποστείλει νέα επιστολή προς την AFC και τη FIFA, καλώντας τις να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, βάσει των Κατευθυντήριων Αρχών του ΟΗΕ και της Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της FIFA, και να προστατεύσουν τις παίκτριες.

«Καλούμε την AFC και τη FIFA να συνεργαστούν άμεσα με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν, την κυβέρνηση της Αυστραλίας και όλες τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των παικτριών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η στάση των παικτριών στο τουρνουά

Οι Ιρανές ποδοσφαιρίστριες παρέμειναν σιωπηλές όταν ακούστηκε ο εθνικός ύμνος πριν από την ήττα με 3-0 από τη Νότια Κορέα στο Γκολντ Κόουστ, ενώ στον επόμενο αγώνα, απέναντι στην Αυστραλία, τραγούδησαν και απέδωσαν τιμές πριν από την ήττα με 4-0.

Το πρακτορείο Reuters επικοινώνησε με την Ασιατική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία, την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν και την ομάδα για σχόλιο.

Πριν από τον αγώνα με την Αυστραλία, η επιθετικός Σάρα Ντιντάρ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, μιλώντας για τον πόλεμο, ενώ η προπονήτρια Μαριζιέ Τζαφαρί δήλωσε ότι οι παίκτριές της προσπαθούν να επικεντρωθούν στο τουρνουά, παρά την ανησυχία για τις οικογένειές τους στην πατρίδα.

Η εθνική ομάδα του Ιράν θα αντιμετωπίσει τις Φιλιππίνες την Κυριακή, στον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων.