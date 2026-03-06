Η Βιλερμπάν ήταν ανώτερη για τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα στην Πόλη και επικράτησε της Εφές με 91-88, σε έναν αγώνα γεμάτο ανατροπές και ένταση.

Η γαλλική ομάδα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, με τον Βοτιέ να παίρνει πρωτοβουλίες και τον Σέλας να χτίζει γρήγορα διψήφια διαφορά (5-15, 6′). Ο Χαζέρ προσπάθησε να μειώσει για την Εφές, αλλά ο Μάσα κράτησε τη Βιλερμπάν μπροστά (9-21, 8′). Στη συνέχεια, οι Σέιμπεν Λι και Κάι Τζόουνς μείωσαν για τους Τούρκους στο 19-26.

Η Βιλερμπάν κράτησε τον έλεγχο στην αρχή της δεύτερης περιόδου με τον Selas (21-31, 12′), ενώ η Εφές με τον Ντοζιέρ και τον Λι μείωσε σε 32-36 στο 15’. Οι Τούρκοι πήραν το μομέντουμ με τον Σμιτς και προηγήθηκαν 45-43 στο 18’, αλλά η Βιλερμπάν απάντησε με τρίποντα από τους Ανγκόλα και Ερτέλ, κλείνοντας το ημίχρονο μπροστά 49-47.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν με καλό ρυθμό, με τον Γουότσον να κρατά την ομάδα μπροστά (52-55, 23’). Ο Λόιντ προσπάθησε να μειώσει, αλλά ο Ερτέλ κράτησε τη Βιλερμπάν μπροστά (56-60, 27’). Ο Λι μείωσε ξανά, αλλά ο Ανγκόλα κράτησε την ομάδα του σε έλεγχο, με το δεκάλεπτο να κλείνει 68-62 για τη Βιλερμπάν.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Ανγκόλα πρωταγωνίστησε για τη γαλλική ομάδα (65-73, 33’). Η Εφές αντέδρασε με τον Σμιτς (71-75, 34’), ενώ ο Γουότσον κράτησε τη Βιλερμπάν μπροστά (77-83, 36’). Ο Lee μείωσε σε απόσταση βολής (80-83, 37’) και με τον Χαζέρ το παιχνίδι ήρθε στον πόντο (86-87, 38’). Τελικά, ο Ανγκόλα έδωσε ξανά το προβάδισμα στη Βιλερμπάν (86-89, 39’) και η ομάδα κράτησε τη νίκη μέχρι το τέλος, φτάνοντας στο 91-88.