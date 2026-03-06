Η Apple παρουσίασε το νέο MacBook Air με M5, φέρνοντας κορυφαίες επιδόσεις και εξελιγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης στη νέα σειρά της εταιρείας. Ο επεξεργαστής M5 διαθέτει ταχύτερη CPU και επόμενης γενιάς GPU με Neural Accelerator σε κάθε πυρήνα. Το νέο MacBook Air διαθέτει πλέον διπλάσιο βασικό αποθηκευτικό χώρο στα 512GB, με ταχύτερη τεχνολογία SSD και δυνατότητα διαμόρφωσης έως 4TB. Το ασύρματο chip N1 υποστηρίζει Wi-Fi 7 και Bluetooth 6, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη συνδεσιμότητα εν κινήσει. Η συσκευή διατηρεί τον λεπτό και ανθεκτικό σχεδιασμό της από αλουμίνιο, την οθόνη Liquid Retina, την κάμερα 12MP με Center Stage, αυτονομία έως 18 ώρες και σύστημα ήχου με Spatial Audio.

Διαθέτει δύο θύρες Thunderbolt 4 με υποστήριξη για έως δύο εξωτερικές οθόνες και συνδυάζεται με το λειτουργικό macOS Tahoe και το Apple Intelligence. Το νέο μοντέλο προσφέρει υψηλή αξία για φοιτητές, δημιουργικούς επαγγελματίες και επιχειρηματικούς χρήστες. Κυκλοφορεί σε μεγέθη 13 και 15 ιντσών, στα χρώματα sky blue, midnight, starlight και silver, με προπαραγγελίες από τις 4 Μαρτίου και διαθεσιμότητα από τις 11 Μαρτίου.

«Το νέο MacBook Air με M5 φέρνει απίστευτες επιδόσεις και ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες στο πιο δημοφιλές laptop παγκοσμίως», δήλωσε ο John Ternus, ανώτερος αντιπρόεδρος Μηχανικής Υλικού της Apple. «Με τον M5, το MacBook Air ανταποκρίνεται σε κάθε είδους εργασία — από καθημερινή παραγωγικότητα έως δημιουργικά projects και εφαρμογές AI. Με διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο, Wi-Fi 7 και Bluetooth 6 σε έναν κομψό και ανθεκτικό σχεδιασμό, αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους εκτιμούν τον συνδυασμό επιδόσεων και φορητότητας».

Επιδόσεις νέας γενιάς με M5

Ο επεξεργαστής M5 διαθέτει 10πύρηνη CPU με τον ταχύτερο πυρήνα επεξεργαστή στον κόσμο και έως 10πύρηνη GPU με ισχυρό Neural Accelerator σε κάθε πυρήνα. Το MacBook Air με M5 είναι έως 4 φορές ταχύτερο σε εργασίες AI σε σχέση με το MacBook Air με M4 και έως 9,5 φορές ταχύτερο από το MacBook Air με M1.

Χάρη στους βελτιωμένους shader πυρήνες και τη νέα γενιά ray-tracing, ο M5 ενισχύει σημαντικά το gaming και το 3D rendering. Προσφέρει επίσης ταχύτερη ενοποιημένη μνήμη με ρυθμό μεταφοράς 153GB/s — 28% βελτίωση σε σχέση με τον M4 — για ομαλότερη πολυδιεργασία και ταχύτερη εκκίνηση εφαρμογών.

Έως 6,9x ταχύτερη βελτίωση AI βίντεο στην εφαρμογή Topaz Video σε σχέση με το MacBook Air με M1 και έως 1,9x ταχύτερη από το MacBook Air με M4.

Έως 6,5x ταχύτερο 3D rendering με ray-tracing στο Blender σε σχέση με το M1 και έως 1,5x ταχύτερο από το M4.

Έως 2,7x ταχύτερη επεξεργασία εικόνας στο Affinity σε σχέση με το M1 και έως 1,5x ταχύτερη από το M4.

Η περιήγηση στο διαδίκτυο είναι έως 50% ταχύτερη σε σχέση με laptop PC με επεξεργαστή Intel Core Ultra X7, ενώ οι πιο απαιτητικές εργασίες εκτελούνται έως 2 φορές ταχύτερα.

Το MacBook Air με M5 προσφέρει πλέον βασική χωρητικότητα 512GB — διπλάσια από την προηγούμενη γενιά — και δυνατότητα επέκτασης έως 4TB. Ο νέος SSD προσφέρει διπλάσιες ταχύτητες ανάγνωσης και εγγραφής, επιταχύνοντας τη διαχείριση αρχείων και τις ροές εργασίας. Αυτό ωφελεί ιδιαίτερα δημιουργούς που εισάγουν μεγάλες βιβλιοθήκες φωτογραφιών ή φοιτητές που τρέχουν εφαρμογές AI απευθείας στη συσκευή.

Στην ελληνική αγορά θα είναι διαθέσιμο στις 11/3.